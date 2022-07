Shanghai rouvre les cinémas mais les risques de COVID sont “relativement élevés”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Shanghai a rouvert la plupart des cinémas vendredi, s’en tenant à un plan de reprise progressive des activités quotidiennes après avoir levé un verrouillage de deux mois sur le COVID-19 en juin, tout en essayant, comme plusieurs autres villes chinoises, de contenir la résurgence des infections.

Cherchant à éviter une répétition de l’épreuve que le centre commercial de 25 millions d’habitants a subie en avril et mai, la stratégie de Shanghai repose sur des tests COVID fréquents, une recherche approfondie des contacts et des fermetures isolées de bâtiments résidentiels et d’autres lieux.

Des restrictions plus strictes peuvent être nécessaires s’il ne parvient pas à contenir le virus. Ce serait une perspective désastreuse pour ses résidents qui se remettent à peine des pertes de revenus, du stress mental et du manque d’accès aux produits de première nécessité subis pendant le confinement.

SHANGHAI ET BEIJING ORDONNENT UNE NOUVELLE SÉRIE DE TESTS DE MASSE COVID-19

La dernière épidémie de la ville est liée à des services de karaoké illégaux dans un seul bâtiment.

“Une transmission cachée a eu lieu pendant un certain temps et le risque d’une nouvelle propagation communautaire reste relativement élevé”, a déclaré aux journalistes le responsable de la Commission nationale de la santé, Lei Zhenglong.

Plusieurs autres villes de Chine se sont également précipitées pour étouffer les épidémies tôt, suscitant une fois de plus des inquiétudes quant aux perspectives de croissance économique de la Chine et aux perturbations potentielles des chaînes d’approvisionnement et du commerce international.

Les efforts, qui ont alimenté la frustration des Chinois au cours d’une année sensible pour le Parti communiste au pouvoir, font partie de la stratégie “zéro COVID” de la Chine pour éradiquer toute épidémie dès qu’elle se produit, malgré les coûts élevés encourus.

Le Premier ministre Li Keqiang a été cité jeudi par les médias officiels comme ayant déclaré que la deuxième économie mondiale se remettait des chocs d’approvisionnement subis lors de la lutte contre le COVID plus tôt cette année, “mais la fondation est instable”.

La Chine est confrontée à des vents contraires géopolitiques, à un ralentissement du marché immobilier et à une augmentation des coûts d’emprunt sur la plupart de ses marchés d’exportation, et certains analystes affirment que son objectif de croissance d’environ 5,5 % cette année pourrait être hors de portée.

Le président Xi Jinping, qui devrait obtenir un troisième mandat sans précédent plus tard cette année, a déclaré que la Chine ne devrait pas traiter le virus comme endémique comme le fait actuellement une grande partie du monde, car cela mettrait de nombreuses vies en danger.

Sans fin en vue de la vigilance anti-COVID, les résidents de toute la Chine devront supporter des tests incessants et la perspective de faire face à la quarantaine à tout moment, entre autres inconvénients.

Shanghai effectuera une autre série de tests COVID de masse samedi et dimanche, conformément à un plan visant à tester l’ensemble de sa population chaque week-end jusqu’à la fin du mois. La ville vient de terminer une campagne de tests du mardi au jeudi.

Pendant ce temps, Pékin a abandonné son intention d’appliquer les mandats de vaccination à la plupart des personnes entrant dans des lieux bondés, à la suite d’une forte réaction en ligne contre la mesure annoncée plus tôt cette semaine. Aucun nouveau cas n’a été détecté dans la capitale jeudi.

Le jurassique est activé

Shanghai a signalé 45 nouveaux cas de COVID pour le 7 juillet, contre 54 la veille, principalement parmi des personnes déjà sous isolement.

La ville rouvre progressivement les cinémas, théâtres et autres salles de spectacle à partir de vendredi selon ses plans post-verrouillage, bien que la capacité soit plafonnée à 50 %. Certains sites ont reporté leur réouverture par précaution, ont rapporté les médias chinois.

Les ventes de billets de cinéma ont dépassé 1,4 million de yuans (208 868 $) à midi vendredi, et Jurassic World Dominion était le film le plus populaire, selon Maoyan Entertainment.

« JURASSIC WORLD: DOMINION » EXCITE LES CINÉMA À SE RENDRE AU CINÉMA, DIT LES VISITEURS DE TIMES SQUARE

La plupart des plus de 300 cinémas de Shanghai étaient fermés depuis début mars.

Le nombre total de cas en Chine pour jeudi était de 478, supérieur aux 409 de mercredi – des chiffres que les autorités de la plupart des autres pays ignoreraient désormais largement.

La plupart des cas ont été détectés dans la province orientale de l’Anhui où plus d’un million de personnes dans de petites villes sont enfermées. Il y a eu des dizaines de nouveaux cas également dans la province du Jiangsu, et quelques-uns dans le Shaanxi et d’autres.

Lei du NHC a déclaré que certains endroits en Chine tardaient à vacciner les personnes âgées et que les responsables devraient travailler plus dur. Il n’a pas précisé les régions.