Shanghai organise un salon professionnel de l’industrie mobile au milieu des restrictions COVID-19

La Chine a ouvert mardi son Mobile World Congress Shanghai, l’édition asiatique du grand salon annuel de l’industrie mobile basé à Barcelone, au milieu de restrictions strictes contre les coronavirus.

Présentant les innovations mobiles de Huawei, Qualcomm, ZTE et d’autres acteurs majeurs, l’événement hybride en ligne / hors ligne est l’un des premiers grands salons professionnels de l’année, après avoir été annulé l’année dernière en raison de la pandémie et avec un nombre plus faible que les années précédentes en raison aux problèmes de virus persistants.