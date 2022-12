Shanghai impose certaines exigences de test Covid

Les autorités chinoises annulent les politiques strictes de Covid-19.

Shanghai, Pékin, Tianjin, Shenzhen et Chengdu ont annulé les exigences de test pour les transports publics.

Des protestations ont éclaté contre les mesures de lutte contre le Covid-19.

Les autorités du centre financier chinois de Shanghai supprimeront à partir de lundi certaines exigences de test dans le dernier assouplissement du pays de sa politique stricte de zéro-Covid à la suite de manifestations nationales inédites depuis des décennies.

Plusieurs villes ont commencé à annuler certaines restrictions après que le ressentiment du public face aux mesures de confinement dures et prolongées a atteint un point d’ébullition le week-end dernier, lorsque des manifestations spontanées ont éclaté dans plusieurs villes chinoises.

Les habitants de Shanghai n’auront plus besoin d’un résultat de test négatif de 48 heures pour utiliser les transports en commun et entrer dans des lieux extérieurs tels que des parcs et des attractions touristiques, ont annoncé dimanche les autorités dans un article sur WeChat.

La ville de plus de 23 millions d’habitants a été bouclée pendant des mois cette année, pesant lourdement sur l’activité économique intérieure.

Shanghai suit plusieurs villes dont Pékin, Tianjin, Shenzhen et Chengdu, qui ont toutes annulé l’exigence de test pour les transports publics samedi.

Les autorités locales de Pékin ont également abandonné samedi l’enregistrement du nom réel qui était requis pour acheter des médicaments contre le rhume et la fièvre.

Les autorités sanitaires chinoises ont publié en novembre une liste de mesures conçues pour “optimiser” le zéro-Covid et minimiser son impact socio-économique, mais l’application locale des mesures a considérablement varié.

La ville de Jinzhou, dans le nord-est du pays, a déclaré jeudi qu’elle continuerait d’imposer des confinements car “ce serait dommage de ne pas atteindre le zéro-Covid quand nous le pouvons”, avant de revenir en arrière le lendemain après le tollé général.

Des responsables de la ville orientale de Jinan ont déclaré dimanche que les habitants devraient toujours scanner un code de santé et avoir un résultat de test négatif récent pour accéder aux toilettes publiques.

Des manifestations ont éclaté la semaine dernière dans des complexes résidentiels de villes telles que Pékin, Shanghai, Wuhan et Guangzhou contre ce que les habitants considéraient comme des mesures excessives.