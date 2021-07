Shanghai évacue des CENTAINES DE MILLIERS, annule des vols et suspend les services de train alors que le typhon In-Fa frappe la côte chinoise (VIDEO)

Shanghai a émis le deuxième avertissement de typhon le plus élevé alors qu’In-Fa devrait frapper le district sud de Pudong de la ville dans un autre atterrissage plus tard dimanche. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre le ciel de la ville assombri par des nuages ​​noirs d’orage couvant au-dessus des gratte-ciel de Shanghai.

Environ 330 000 personnes ont été évacuées des zones côtières de la ville, y compris le district de Fengxian. Plus de 100 000 fonctionnaires et ouvriers ont été déployés dans les rues de la ville dans le cadre des mesures massives de prévention des inondations initiées par les autorités.

Tous les vols de passagers à destination et en provenance des deux aéroports de Shanghai ont été annulés dimanche. Les ports de la ville, qui comptent parmi les plaques tournantes maritimes les plus fréquentées au monde, ont évacué des milliers de navires. L’aéroport international de Hangzhou – une ville au sud-ouest de Shanghai – a également annulé tous les vols.

Plusieurs lignes de bus à Shanghai ont également été suspendues pour empêcher les bus de traverser les ponts sur certaines rivières. Tous les trains à grande vitesse à destination de Shanghai ont été suspendus à partir de dimanche soir.

Le typhon a déjà frappé la ville de Zhanshan dans la province du Zhejiang au sud de Shanghai plus tôt dimanche, avec des vents atteignant des vitesses de plus de 136 km/h, selon les médias chinois. Une autre vidéo publiée en ligne montre des vents déchirant une rue à une vitesse incroyable.

| #Typhon Coups de cœur #Chinela côte est de la ️Le typhon In-fa a frappé la côte est de la Chine au sud de Shanghai, la vitesse du vent au large a atteint 100 km/h. à l’intérieur. pic.twitter.com/1bI8vAV66v – Actualités EHA (@eha_news) 25 juillet 2021

Le typhon devrait traverser la baie de Hangzhou et toucher terre plus tard dimanche, affectant potentiellement la province du Zhejiang et Shanghai. Des images montrent des habitants de la ville cherchant déjà à s’abriter des fortes pluies et des vents forts.

Dans #Chine, le typhon In-Fa arrive à Shanghai pic.twitter.com/VjAu82n9gq — MODERN ERA NEWS ➐ 🇪🇺 (@ModernEraNews) 25 juillet 2021

Le typhon survient alors que la Chine est sous le choc des inondations dévastatrices qui ont frappé la province centrale du Henan, faisant des dizaines de morts et incitant les autorités à évacuer des centaines de milliers de personnes.

