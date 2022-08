Shanghai éteindra les lumières décoratives alors que la vague de chaleur en Chine provoque des coupures de courant

Shanghai éteindra les lumières décoratives le long de son célèbre fleuve Bund pendant deux jours à partir de lundi alors qu’une vague de chaleur à l’échelle nationale fait monter en flèche la demande d’électricité, ont annoncé les autorités de la ville. Plusieurs provinces ont annoncé des coupures de courant pour faire face à une augmentation de la demande, en partie parce que les gens ont augmenté la climatisation pour faire face à des températures aussi élevées que 45 degrés Celsius (113 degrés Fahrenheit). La Chine a été frappée par des conditions météorologiques extrêmes cet été, notamment des températures record, des crues soudaines et des sécheresses – des phénomènes qui, selon les scientifiques, deviennent de plus en plus fréquents et intenses en raison du changement climatique.

Pour économiser de l’énergie, les autorités de Shanghai ont déclaré dimanche dans un avis qu’elles éteindraient “l’éclairage paysager” du Bund, le monument le plus célèbre de la ville.

Les lumières ornementales, les panneaux d’affichage et les écrans vidéo des deux côtés de la rivière Huangpu seront éteints lundi et mardi, selon l’avis.

La vague de chaleur a réduit des tronçons du fleuve Yangtze, la voie navigable intérieure la plus vitale de Chine, à des niveaux de sécheresse sans précédent, selon des données officielles.

Cela a entraîné une forte pression sur les centrales hydroélectriques qui alimentent en électricité certaines des principales zones économiques du pays.

Ils incluent le Sichuan, où les autorités ont prolongé dimanche les coupures de courant industrielles et activé leur plus haut niveau d’intervention d’urgence pour faire face à la canicule.

“Depuis juillet de cette année, la province est confrontée aux températures les plus élevées les plus extrêmes, aux précipitations les plus faibles de la période correspondante de l’histoire… (et) à la charge électrique la plus élevée de l’histoire”, ont déclaré les autorités locales.

Certains des plus grands constructeurs automobiles du monde, dont le géant japonais Toyota et Tesla d’Elon Musk, exploitent des usines dans le Sichuan.

La province abrite également des fabricants de pièces qui sont cruciaux pour les chaînes d’approvisionnement automobiles mondiales.

De nombreuses grandes usines ont été contraintes de suspendre leurs travaux en raison des coupures de courant dans le Sichuan, qui devaient se terminer samedi mais ont été prolongées jusqu’à jeudi, a rapporté le média chinois Caixin.

Les analystes ont averti que les problèmes de puissance du Sichuan pourraient avoir des effets d’entraînement sur l’économie chinoise au sens large et les chaînes d’approvisionnement internationales.

L’hydroélectricité produite dans la province alimente les consommateurs nationaux et les usines, mais aussi les provinces industrielles du Jiangsu et du Zhejiang.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici