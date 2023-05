Shanghai enregistre la journée de mai la plus chaude en 100 ans

Les femmes utilisent un parapluie pour s’abriter du soleil par temps chaud à Shanghai le 29 mai 2023. Shanghai a enregistré le 29 mai son jour de mai le plus chaud en 100 ans, a annoncé le service météorologique de la ville, brisant le record précédent d’un degré complet. RST / AFP

Les Nations Unies ont averti qu’il est presque certain que 2023-2027 sera la période de cinq ans la plus chaude jamais enregistrée.

La température moyenne mondiale en 2022 était de 1,15 °C au-dessus de la moyenne de 1850-1900.

Shanghai a enregistré sa journée la plus chaude en mai en 100 ans à 36,7 ° C (98 ° F), brisant le précédent record d’un degré complet.

Les scientifiques affirment que le réchauffement climatique exacerbe les conditions météorologiques défavorables, de nombreux pays connaissant des vagues de chaleur mortelles et des températures atteignant des records en Asie du Sud-Est et du Sud ces dernières semaines.

« À 13 h 09, la température à la station Xujiahui a atteint 36,1 °C (97 °F), battant un record vieux de 100 ans pour la température la plus élevée en mai », a lu lundi un message sur le compte officiel Weibo du service météorologique de la ville, faisant référence à une station de métro au centre de la plus grande ville de Chine.

La température à la station animée a grimpé à 36,7 °C plus tard dans l’après-midi, a indiqué le service météorologique de Shanghai.

Cela le place bien au-dessus de l’ancien record de 35,7 ° C (96 ° F), qui a été enregistré quatre fois auparavant – en 1876, 1903, 1915 et 2018 – selon le service météorologique.

Les habitants de Shanghai ont transpiré sous le soleil de l’après-midi, certaines applications affichant une estimation de température « ressemblant à » de plus de 40 ° C (104 ° F).

« Je suis parti à midi pour récupérer une livraison et j’ai eu mal à la tête après mon retour », a lu un article de Shanghai sur Weibo.

Un autre a déclaré: « J’ai failli avoir un coup de chaleur. Il fait vraiment assez chaud pour exploser. »

El Niño et la période quinquennale la plus chaude

Certaines parties de l’Inde ont vu les températures atteindre 44 ° C (111 ° F) à la mi-avril, avec au moins 11 décès près de Mumbai attribués à un coup de chaleur en une seule journée.

Au Bangladesh, Dhaka a connu sa journée la plus chaude depuis près de 60 ans.

La ville de Tak, dans l’ouest de la Thaïlande, a enregistré sa température la plus élevée jamais enregistrée de 45,4 ° C (114 ° F) tandis que la province de Sainyabuli, dans le nord-ouest du Laos, a atteint 42,9 ° C (109 ° F), un record national de température de tous les temps, selon une étude du groupe World Weather Attribution.

Un récent rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat de l’ONU a averti que « chaque augmentation du réchauffement climatique intensifiera les risques multiples et simultanés ».

Ce mois-ci, les Nations Unies ont averti qu’il est presque certain que 2023 à 2027 sera la période de cinq ans la plus chaude jamais enregistrée, car les gaz à effet de serre et le phénomène de réchauffement des océans El Nino dans le Pacifique se combinent pour faire grimper les températures.

Il y a deux tiers de chances qu’au moins une des cinq prochaines années verra les températures mondiales dépasser l’objectif plus ambitieux fixé dans les accords de Paris sur la limitation du changement climatique, a déclaré l’Organisation météorologique mondiale (OMM).

L’OMM a déclaré qu’il y avait 66% de chances que les températures de surface mondiales annuelles dépassent l’objectif de 1,5 ° C au-dessus des niveaux préindustriels pendant au moins une des années de 2023 à 2027.