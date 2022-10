Shanghai Disney verrouille brièvement les visiteurs pour les tests de coronavirus

Commentez cette histoire Commentaire

Shanghai Disney Resort a fermé brusquement lundi “pour suivre l’exigence de prévention et de contrôle de la pandémie”, a déclaré la société de divertissement sur son site Internet. Selon des informations de Reuters et CNN, le gouvernement de Shanghai a déclaré sur les réseaux sociaux que le complexe du parc à thème n’autorisait pas les gens à partir tant qu’ils n’avaient pas été testés et n’avaient pas reçu de résultat négatif. Des photos obtenues par Reuters montrent des files de visiteurs masqués attendant d’être testés par des travailleurs en tenue de protection.

Un porte-parole de Disney a déclaré au Washington Post que tous les invités avaient quitté le parc après un processus de test “accéléré”, car tous les résultats étaient négatifs. Le complexe a déclaré qu’il informerait les clients une fois qu’il y aurait une date de réouverture confirmée.

On ne sait pas ce qui a poussé le parc à se verrouiller; Disney a déclaré qu’il était tenu de suivre les procédures de prévention des coronavirus établies par Shanghai. Selon l’Associated Press, Shanghai a signalé 11 cas asymptomatiques de covid-19 après avoir ordonné vendredi des tests de masse.

La Chine reste l’un des rares pays à limiter encore strictement l’activité de lutte contre le coronavirus, grâce à sa politique «zéro covid», qui impose des verrouillages locaux soudains et des tests de masse chaque fois que des cas sont détectés. De nombreux citoyens chinois se sont lassés des fermetures et des manifestations ont éclaté à Shanghai plus tôt cette année.

Certains observateurs chinois s’attendaient à ce que le président chinois Xi Jinping assouplisse certaines restrictions après avoir été élu pour son troisième mandat en tant que secrétaire général lors du congrès du Parti communiste au début du mois, mais les blocages se sont poursuivis dans tout le pays. Ces derniers jours, des travailleurs ont fui une usine du nord de la Chine qui produit de nombreux iPhones dans le monde après avoir commencé à mettre en quarantaine certains employés au milieu d’une épidémie.

Shanghai Disney a déjà mis en place des règles strictes pour entrer : la capacité est contrôlée, les visiteurs doivent présenter la preuve d’un test négatif effectué dans les 72 heures et présenter un code QR de santé verte. Les clients qui ont voyagé à l’étranger ou dans des zones à risque élevé ou moyen peuvent ne pas être autorisés à entrer dans le complexe. Un contrôle de la température est effectué à l’entrée et des masques sont obligatoires à l’intérieur et à l’extérieur, sauf si les gens mangent.

Le verrouillage signalé était étrangement similaire à celui qui a eu lieu il y a exactement un an à destination, qui comprend un parc à thème, deux hôtels, un parc naturel et un quartier commerçant. Les amateurs de parc qui se sont présentés pour une fête d’Halloween ont plutôt vu les portes se fermer et des travailleurs portant des combinaisons de protection ont envahi la station. Personne n’était autorisé à partir avant d’avoir été testé.

Dans le cas de 2021, selon les médias chinois, une femme qui avait visité le parc a été testée positive. Le Washington Post a rapporté l’année dernière que plus de 30 000 personnes qui ont visité Shanghai Disneyland ont été testées, et toutes étaient négatives.