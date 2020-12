Pour se préparer à son devoir d’accueil, Shangela est restée fidèle au thème des vacances. «Je pourrais continuer encore et encore à propos de ma robe», dit-elle, notant qu’elle travaillait avec Ange Ayala et Nick Vosian sur le look. «J’étais comme, ‘OK, je viens ici, ils ont été dans ce pays des merveilles d’hiver, je veux aussi être la princesse de glace moi-même, alors quel genre de princesse de glace ne dégoulinerait pas de diamants, chérie « Cristaux Swarovski, OK? »

Comme n’importe quel 12 dates fan, Shangela a dit qu’elle avait un faible pour Chelsea, Le rendez-vous polarisant de Chad, parce que c’est quelqu’un avec qui vous voudriez passer du temps et « discuter des garçons et de sa collection juste pour le plaisir ». Et elle aimait particulièrement la façon dont Garrett a conclu la saison en invitant tous ses gays à rentrer chez eux.