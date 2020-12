Si 12 dates de Noël vous a fait envisager une escapade autrichienne (quand COVID-19 est derrière nous, c’est-à-dire), vous n’êtes pas seul.

Depuis sa première à HBO Max en novembre, la série de rencontres de vacances nous a montré ce qui se passe lorsque trois personnes célibataires certes tentent de trouver la date idéale pour ramener à la maison maman et papa pour les vacances. Techniquement, Tchad, Foi et Garrett collectivement datés de 17 (!) célibataires tout au long de la série, nous donnant beaucoup de drame stupidement stupide et délicieusement bingeable alors qu’ils se serraient les lèvres et avaient des moments de jacuzzi torrides à l’extérieur de ce château autrichien enneigé.

Et maintenant que les huit épisodes sont sortis, il y a encore de meilleures nouvelles: Course de dragsters de RuPaul vétéran Shangela organisera une réunion spéciale dans laquelle les trois responsables réfléchiront sur leur voyage de rencontres et retrouveront tous ceux qu’ils ont rencontrés au pays des merveilles d’hiver. Plus précisément, Faith se réunira avec Anthony, Aaron, Kevin, Tyson et puits tandis que Garrett dira bonjour à Corey, José, Steven, Zach, Rafaell et Dom. Le Tchad, quant à lui, rencontrera Kate, Skyler, Alexia, Shannon, ange et Chelsea. Aucun mot sur le code vestimentaire, même si revisiter le thème du pull laid ne serait pas une mauvaise idée.