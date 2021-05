‘Shang-Chi’ pourrait être le prochain ‘Black Panther’ au box-office

Simu Liu joue le rôle de Shang-Chi dans « Shang-Chi et la légende des dix anneaux » de Marvel. Disney

Si Hollywood avait besoin d’un signe que le contenu diversifié se vend, il en a obtenu un en 2018. Cela a commencé avec le blockbuster « Black Panther », qui a battu des records au box-office et a remporté trois des six Oscars pour lesquels il a été nominé. Le film de super-héros, qui avait une distribution majoritairement noire, a généré plus de 1,34 milliard de dollars de ventes de billets au box-office mondial. Six mois plus tard, les « Crazy Rich Asians » de Jon Chu ont brisé les attentes. Le film a totalisé plus de 238 millions de dollars de ventes de billets sur un budget de 30 millions de dollars, ce qui en fait l’une des comédies romantiques les plus lucratives de tous les temps. Ce fut un signal d’alarme pour une industrie qui avait largement hésité à s’écarter des formules hollywoodiennes éprouvées. Les studios ont rapidement découvert que plus de diversité signifie plus d’argent. Trois ans plus tard, Marvel présente son premier super-héros asiatique, le légendaire Shang-Chi, et le film a la chance de devenir le prochain « Black Panther » au box-office. « Ce n’est pas seulement la bonne chose à faire », a déclaré Rolando Rodriguez, président-directeur général de Marcus Theatres, à propos des efforts pour plus d’inclusion à Hollywood. « Franchement, c’est important de le faire d’un point de vue commercial. » Rodriguez, qui est également le président de l’Association nationale des propriétaires de théâtre, a déclaré qu’ensemble, les minorités constituent une grande partie du public cinématographique. Par exemple, alors que les Hispaniques représentent environ 18% de la population, ils représentent environ 24% de la fréquentation des salles de cinéma, a-t-il déclaré. Ajoutez les audiences afro-américaines et asiatiques, qui représentent 17% et 7% des audiences, et c’est près de 50% de l’activité. Et des films comme « Black Panther », qui présente une distribution à prédominance noire, ne font pas que résonner avec le public noir. D’autres minorités sont venues en masse pour voir le film, a déclaré Rodriguez. La même chose devrait se produire avec « Shang-Chi » en septembre, ainsi que d’autres films comme « In the Heights » et « Eternals », qui présentent divers acteurs.

« Créer l’inspiration et stimuler l’aspiration »

Lorsque Disney a sorti « Black Panther » en 2018, il a eu le week-end d’ouverture le plus élevé de tous les films Marvel jusqu’à ce moment-là. Au niveau national, le film a rapporté 292 millions de dollars au cours de ses sept premiers jours en salles, 22 millions de dollars de plus que le film d’équipe « Avengers » recueilli au cours de sa première semaine en 2012. C’était la première fois que Marvel mettait en vedette un super-héros noir en tant que protagoniste. Selon Comscore, 37% du public du week-end d’ouverture était afro-américain, plus du double de ce que ce groupe démographique représente habituellement pour les autres films Marvel. Un résultat similaire a été observé auprès du public qui est allé voir « Crazy Rich Asians » dans les théâtres. « Black Panther » a également bénéficié d’être un film bien accueilli par la critique. Il a obtenu une note de 96 % « Frais » de Rotten Tomatoes et a remporté trois Oscars. Dirigé par feu Chadwick Boseman, « Black Panther » racontait l’histoire profondément émouvante d’un homme acceptant la mort de son père. Non seulement doit-il assumer le manteau de roi, mais il doit faire face aux erreurs commises par l’homme qu’il idolâtrait et protéger sa famille et son peuple. Ce récit a été tissé dans le contexte d’un film de super-héros, faisant du long métrage plus qu’un simple film d’action, mais un morceau de culture populaire à résonance émotionnelle. « Black Panther » a ouvert la voie à Marvel pour produire d’autres histoires inclusives, y compris le récent lancement de « The Falcon and the Winter Soldier » dans lequel Sam Wilson (Anthony Mackie) doit se débattre avec ce que cela signifie pour un homme noir d’être Captain America . Rodriguez a noté que « Shang-Chi » fera pour la communauté asiatique ce que « Black Panther » a fait pour la communauté noire. « Ces films créent une inspiration et suscitent des aspirations », a-t-il déclaré.

Un long chemin vers ‘Shang-Chi’

Sortie le 3 septembre, « Shang-Chi et la légende des dix anneaux » suit le titulaire Shang-Chi, un artiste martial qualifié qui a été formé très jeune pour être un assassin par son père, mais qui est parti vivre une vie normale. Cependant, Shang-Chi ne peut fuir son passé que si longtemps. Le film met en vedette Simu Liu, une star de la télévision canadienne, dans le cadre d’une distribution à prédominance asiatique qui comprend Awkwafina, Michelle Yeoh, Ronny Chieng et Florian Munteanu. Tony Leung a été confirmé comme le Mandarin, le méchant chef de l’organisation terroriste Ten Rings. Les fans de l’univers cinématographique Marvel se souviendront que Ben Kingsley a dépeint une fausse version de ce personnage dans « Iron Man 3 ». Derrière la caméra se trouvent le réalisateur Destin Daniel Cretton (« Just Mercy ») et le scénariste sino-américain Dave Callaham. Cretton et Andrew Lanham sont également crédités comme scénaristes du film.

Le président de Marvel Studios Kevin Feige, le réalisateur Destin Daniel Cretton et Simu Liu de Marvel Studios ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’ au San Diego Comic-Con International 2019 Marvel Studios Panel dans le hall H le 20 juillet 2019 à San Diego, en Californie. Alberto E. Rodriguez | Getty Images Divertissement | Getty Images

Le personnage de Shang-Chi a été conçu en 1972 après que Marvel n’a pas réussi à acquérir les droits d’adaptation du programme télévisé « Kung Fu ». L’entreprise a donc créé la sienne. Dans les années 80, Stan Lee aurait rencontré Brandon Lee, le fils de Bruce Lee, qui avait été utilisé comme modèle pour Shang-Chi, au sujet de la possibilité d’une série télévisée Shang-Chi. Cependant, la mort de Lee sur le tournage de « The Crow » a mis un terme à ces plans. Vingt ans plus tard, en 2002, le réalisateur de « Blade » Stephen Norrington aurait été attaché à un long métrage de Shang-Chi. Cependant, il a pris sa retraite après avoir fait « The League of Extraordinary Gentlemen », un tristement célèbre flop au box-office. Une poignée d’autres réalisateurs ont été liés au projet au cours de la décennie suivante, mais rien ne s’est solidifié jusqu’en 2018, lorsque Marvel a annoncé qu’il avait fait appel à Callaham pour écrire le scénario. « Des films comme ‘Shang-Chi’ peuvent avoir une énorme influence », a déclaré Paul Dergarabedian, analyste principal des médias chez Comscore. « Cela peut ouvrir l’esprit des cinéphiles. [The] les notions préconçues de ce qui constitue un super-héros peuvent être redéfinies, remises en question et réévaluées. » « Les cultures et les peuples qui ont traditionnellement été exclus de l’équation des super-héros peuvent trouver beaucoup à se réjouir du fait qu’eux aussi sont représentés comme des héros emblématiques sur grand écran », a-t-il déclaré. Disney vante déjà sa confiance dans le film, ainsi que dans l’industrie du cinéma dans son ensemble, en s’engageant dans une Fenêtre cinéma exclusive de 45 jours pour le nouveau film de super-héros. Le studio a utilisé diverses stratégies de sortie au cours de la dernière année en raison de la pandémie de coronavirus en cours. Dans certains cas, Disney a placé gratuitement des films qui seraient sortis en salles avant Covid directement sur son service de streaming. Dans d’autres, il a proposé des films moyennant des frais de location de 30 $ dans le cadre de Disney + Premier Access. Plus récemment, la société a décidé de sortir des blockbusters en salles et sur Disney+ Premier Access le même jour. Ce ne sera pas le cas pour « Shang-Chi ». Le film de super-héros ne sera disponible qu’au cinéma. La décision découle d’un assouplissement récent des restrictions pandémiques à travers le pays, d’une augmentation des taux de vaccination et d’une baisse du nombre de cas de Covid-19. Notamment, les Centers for Disease Control and Prevention ont déclaré jeudi que les personnes entièrement vaccinées n’avaient pas besoin de porter de masques faciaux dans la plupart des contextes. Cette recommandation devrait contribuer à renforcer la confiance du public dans le retour à des activités normales et permettre aux États de lever les restrictions de capacité dans les cinémas.

Inclusivité durement gagnée