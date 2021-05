‘Shang-Chi’ et ‘Free Guy’ de Disney auront une course théâtrale de 45 jours

Disney a déclaré que « Shang-Chi et les dix anneaux » et « Free Guy » joueront exclusivement dans les théâtres pendant 45 jours.

La décision de sortir les deux films exclusivement dans les salles de cinéma intervient « au milieu des récents signes de confiance des consommateurs et de cinéma », a déclaré le PDG Bob Chapek lors d’un appel aux résultats jeudi.

La nouvelle survient quelques heures seulement après que la société a annoncé que son film à succès « Jungle Cruise » ferait ses débuts dans les salles et sur Disney + Premier Access le 30 juillet. Disney a utilisé une tactique similaire pour « Mulan » et « Raya et le dernier dragon » et prévoit de utilisez-le pour les débuts des films à venir « Cruella » et « Black Widow ».

« Free Guy », un long métrage de Ryan Reynolds, devrait sortir en salles le 13 août, tandis que « Shang-Chi », un nouveau film Marvel mettant en vedette Simu Liu, est prévu pour le 3 septembre.

«Il s’agit sans aucun doute d’une bonne nouvelle pour les propriétaires de salles dans un monde où les fenêtres plus courtes, mais raisonnables, ne sont plus tabou», a déclaré Shawn Robbins, analyste en chef chez Boxoffice. « Les nouvelles d’aujourd’hui mettent l’accent sur un avantage de l’approche au cas par cas de Disney en ce qui concerne les versions hybrides à court terme et les plans de jeu à long terme en fournissant une stabilité dans les attentes concernant l’engagement du studio à la fois à l’expérience unique du public et au potentiel financier généré par exclusivité théâtrale. «

Les restrictions en matière de pandémie se relâchent dans tout le pays à mesure que les taux de vaccination augmentent et que le nombre de cas de Covid-19 diminue. Notamment, les Centers for Disease Control and Prevention ont déclaré jeudi que les personnes entièrement vaccinées n’avaient pas besoin de porter de masques faciaux dans la plupart des contextes. Cette recommandation devrait aider à donner au public plus de confiance dans le retour aux activités normales et permettre aux États de lever les restrictions de capacité dans les cinémas.

Environ 90% du marché des cinémas est rouvert au pays, mais cela ne signifie pas que tous les consommateurs sont à l’aise de retourner dans les cinémas, a déclaré Chapek. Il a noté que le box-office du week-end dernier était bien en deçà des niveaux des années passées.

« Donc, nous savons que le marché n’est pas encore tout à fait là », a ajouté Chapek. « Donc, la stratégie Disney Premier Access, l’une des choses qu’elle nous donne en ce moment … [is] que pour les consommateurs qui hésitent encore un peu à aller dans un cinéma bondé, ils peuvent aller de l’avant et le regarder dans la sécurité et la commodité de leur maison. «