Shane Wiskus a le dernier mot sur la décision du Minnesota de supprimer la gymnastique

ST. LOUIS – Le département d’athlétisme du Minnesota aurait mieux fait de rester à l’écart.

A peine Shane Wiskus avait-il été présenté comme membre de l’équipe américaine de gymnastique masculine pour les Jeux olympiques de Tokyo samedi soir que le ministère a publié un Tweet de félicitations. Complet avec non pas une, pas deux, mais trois photos de Wiskus en compétition dans son uniforme du Minnesota.

Un uniforme qui est désormais considéré comme une relique, compte tenu de la décision du Minnesota l’automne dernier de supprimer son équipe de gymnastique masculine.

« J’ai beaucoup de choses en tête en ce moment », a déclaré Wiskus lorsqu’il a été interrogé sur le Tweet.

Oh, je peux juste parier.

Wiskus était parmi les critiques les plus virulents après que le Minnesota a annoncé en octobre qu’il supprimait trois sports masculins – la gymnastique, le tennis et la piste en salle – et il n’a pas reculé d’un pouce. Lorsque Stanford est revenu sur sa décision de supprimer 11 sports le mois dernier, Wiskus a pris une capture d’écran de l’annonce et l’a envoyée au directeur sportif du Minnesota, Mark Coyle.

Vous pouvez être sûr que quelques autres nastygrams sont en magasin.

« Je n’ai pas encore eu le temps de regarder mon téléphone », a déclaré Wiskus, moins d’une heure après avoir appris qu’il se rendait à Tokyo. « Nous devrons certainement envoyer un message ou deux à M. Mark Coyle. »

AVIS:Biles va repousser les limites de la gymnastique – peu importe ce que disent les juges

JEUX OLYMPIQUES: Inscrivez-vous à notre newsletter pour suivre la quête de l’or de Team USA à Tokyo

Coyle a déclaré que COVID-19 était en partie à blâmer pour sa décision de couper les trois sports, affirmant que la pandémie avait décimé le budget du Minnesota et laissé aux Gophers un déficit compris entre 45 et 65 millions de dollars. Maintenant, je ne suis pas un génie des mathématiques, mais je ne vois pas comment la suppression d’un programme de gymnastique avec un budget de 750 000 $ fait beaucoup pour éliminer ce gros déficit.

Surtout quand, quatre mois plus tard, vous engagez un entraîneur de basket-ball que vous paierez près de 2 millions de dollars par an. Et avoir un entraîneur de football qui a gagné près de 4,3 millions de dollars l’année dernière.

Mais c’est juste moi.

Les programmes de gymnastique masculine sont des fruits à portée de main pour les directeurs sportifs qui manquent d’imagination, de discipline fiscale ou des deux, et se retrouvent avec des budgets inondés d’encre rouge. Que Dieu nous en préserve, vous devriez avoir un assistant de football de moins ou abandonner ces plans pour ajouter une nouvelle aile aux installations d’entraînement du Taj Mahal lorsque vous pouvez supprimer un programme qui vous coûte l’équivalent de quelques centimes.

Et parce que les petits sports comme la gymnastique masculine ont peu de temps à l’honneur, les directeurs sportifs peuvent être rassurés de savoir que personne ne fera grand bruit s’ils disparaissent.

Mais c’est paresseux. Pire, cela a un effet d’entraînement qui finira par nuire au mouvement olympique américain.

Sur les cinq hommes qui ont fait partie de l’équipe olympique samedi soir, chacun d’entre eux a suivi un programme de la NCAA. Brody Malone concourt à Stanford et est l’actuel champion de la NCAA. Yul Moldauer a aidé l’Oklahoma à remporter trois titres NCAA. Sam Mikulak a été deux fois champion de la NCAA lorsqu’il était au Michigan, où il a également mené les Wolverines à deux titres par équipe. Alec Yoder a participé à l’Ohio State.

CHAMPION NCAA :Brody Malone en tête d’affiche de l’équipe olympique américaine de gymnastique masculine

TOKYO LIÉ ? :Rencontrez l’équipe olympique américaine de gymnastique masculine

Lorsque ces programmes sont supprimés, comme ils l’ont été à une vitesse choquante au cours de la dernière décennie, d’où est censée venir la prochaine génération ?

« Cela devrait envoyer un message à tous les directeurs sportifs et présidents d’université que s’ils pensent à ajouter des sports, la gymnastique masculine est passionnante », a déclaré Brett McClure, directeur de l’équipe nationale masculine.

« Et cela engendre l’excellence et les olympiens. »

Oh, les écoles adorent se vanter de leurs olympiens et promouvoir les médailles qu’elles remportent comme si elles étaient les leurs. Mais lorsqu’il s’agit de maintenir le type de soutien qui fait réellement la différence, trop de gens s’empressent de crier qu’il n’y a que des lapins de poussière dans leurs poches.

Le Minnesota est heureux de féliciter Wiskus maintenant. Mais où étaient ces gens lorsqu’il a été contraint de déménager au centre d’entraînement olympique et paralympique américain après la suppression de son équipe ? Ce genre de bouleversement ne fait généralement pas une bonne préparation olympique.

Coyle et les compteurs de haricots du Minnesota savaient que Wiskus était sur la piste olympique. Il faisait partie de l’équipe américaine qui a terminé quatrième aux championnats du monde de 2019 et a été l’un des gymnastes envoyés à un événement à Tokyo l’année dernière que les organisateurs olympiques avaient l’habitude de prouver qu’ils pouvaient réussir les Jeux du mois prochain.

Mais cela ne faisait pas un iota de différence dans leurs calculs.

« C’était comme une chose après l’autre », a déclaré Wiskus. « Je viens de traverser l’essoreuse, et je me suis en quelque sorte dit que j’en avais assez vécu et que je suis prêt à montrer ce que je peux faire à cette compétition. »

Et prêt à montrer au Minnesota quelle grosse erreur il a commis.

« Juste merci pour le temps passé là-bas », a déclaré Wiskus lorsqu’on lui a demandé ce qu’il dirait aux gens du département des sports du Minnesota. « Et heureux d’être sorti quand je l’ai fait. »

Suivez la chroniqueuse de USA TODAY Sports Nancy Armor sur Twitter @nrarmour.