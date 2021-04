Shane Williams a marqué un record de 58 essais en 87 apparitions pour le Pays de Galles

Les anciennes stars du rugby Shane Williams et Ben Kay se joindront à Alan Shearer pour prêter leur poids à la lutte contre la démence.

Le tryscoreur du record du Pays de Galles Williams et le verrou anglais Kay, vainqueur de la Coupe du monde, font partie des 50 anciens joueurs d’élite à s’être inscrits au projet PREVENT: RFC financé par la Société Alzheimer, qui fait partie de la campagne Sport United Against Dementia.

En outre, l’ancien capitaine de football anglais Shearer, qui a présenté le documentaire de la BBC, « Alan Shearer: Dementia, Football and Me », qui a enquêté sur le lien entre le jeu et les lésions cérébrales, est l’un de ceux qui ont participé à une étude pilote informelle.

Shearer a déclaré: «Je suis la conversation sur le sport et la démence depuis des années maintenant – et il y a encore plus que je veux en savoir plus sur la science derrière les histoires dans les nouvelles.

« Je sais que le risque de démence est quelque chose qui inquiète de nombreux joueurs, donc le travail visant à comprendre le stade le plus précoce de la démence est incroyablement important, et cette étude chez les joueurs de rugby ajoutera à notre compréhension de cela dans le sport. »

Ben Kay a remporté la Coupe du monde de rugby avec l’Angleterre en 2003

Le risque de traumatisme crânien chez les footballeurs a été mis en évidence ces dernières années par la mort des vainqueurs de la Coupe du monde de 1966 en Angleterre, Ray Wilson, Martin Peters, Nobby Stiles et Jack Charlton, qui avaient tous vécu avec la démence, et en particulier l’ancien attaquant de West Brom, Jeff. Astle, dont la fille Dawn a fait campagne pour agir pour résoudre le problème.

La recherche a suggéré que les footballeurs sont jusqu’à cinq fois plus susceptibles de mourir de la maladie d’Alzheimer que le grand public.

Dans le rugby aussi, il y a eu une inquiétude croissante avec l’ancien talonneur anglais Steve Thompson et l’ex-international gallois Alix Popham parmi un groupe d’anciens joueurs explorant une action en justice pour négligence présumée contre les autorités du jeu.

Kay a déclaré: « C’était vraiment important pour moi en tant que joueur de rugby de participer à cette étude. Il y a eu beaucoup de couverture médiatique autour de ce sujet ces derniers temps et par conséquent, je sais que beaucoup de joueurs s’inquiètent de leur risque de démence.

« J’espère qu’en faisant cette recherche maintenant, nous pourrons mieux comprendre ce problème et faire une réelle différence pour l’avenir. »

1:23 En décembre dernier, l’ancien attaquant gallois Alix Popham et son épouse Mel ont décrit l’impact de la démence précoce sur leur vie après son diagnostic. En décembre dernier, l’ancien attaquant gallois Alix Popham et son épouse Mel ont décrit l’impact de la démence précoce sur leur vie après son diagnostic.

Les prévisions suggèrent que le nombre de personnes atteintes de démence au Royaume-Uni passera à un million d’ici 2025, et 700 volontaires sont déjà impliqués dans le projet de recherche PREVENT au Royaume-Uni et en Irlande, dans le cadre duquel ils seront évalués via des contrôles de santé physiques, des scintigraphies cérébrales. , évaluations de la mémoire, questionnaires sur le mode de vie et collections d’échantillons sur une période de deux ans.

PRÉVENIR: RFC, qui est soutenu par 250000 £ supplémentaires de l’Alzheimer’s Society, est l’un des volets de la campagne Sport United Against Dementia, qui cherche à améliorer la vie des joueurs et des fans actuels et anciens et sera basé à Édimbourg sous la responsabilité de le professeur Craig Ritchie, chercheur principal, qui travaillera aux côtés du professeur Willie Stewart de l’Université de Glasgow.

4:03 Le coéquipier de Kay, vainqueur de la Coupe du monde, Steve Thompson a déclaré l’année dernière qu’un manque de soin pour le bien-être des joueurs pourrait être l’une des raisons pour lesquelles il ne se souvenait pas du jeu en finale. Le coéquipier de Kay, vainqueur de la Coupe du monde, Steve Thompson a déclaré l’année dernière qu’un manque de soin pour le bien-être des joueurs pourrait être l’une des raisons pour lesquelles il ne se souvenait pas du jeu en finale.

Le professeur Stewart a déclaré: «Il est d’une importance vitale que nous comprenions mieux les liens entre les sports tels que le football et le rugby et la démence, afin de mieux protéger les joueurs contre les risques auxquels ils pourraient être confrontés.

«Des recherches antérieures menées par notre équipe de l’Université de Glasgow ont démontré le risque accru de maladies neurodégénératives chez les anciens joueurs de football professionnels.

« Je suis ravi de faire partie de cette dernière étude PREVENT sur les joueurs de rugby professionnels, et le pilote attenant sur les joueurs de football professionnels, afin que nous puissions apporter plus d’informations sur cet important domaine de recherche.