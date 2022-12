Shane Warne sera honoré par les Melbourne Stars alors que la Big Bash League revient pour la saison 2022/23 | Nouvelles du cricket

Le maillot n ° 23 de Shane Warne sera définitivement retiré par son ancien club de la Big Bash League, les Melbourne Stars, alors qu’ils rendront hommage au regretté grand joueur de jambe.

Warne, décédé à l’âge de 52 ans en mars de cette année, a joué pour les Stars lors des deux premières éditions de la Big Bash League, les menant aux demi-finales de la campagne 2012/13.

En plus de retirer le maillot de Warne, les Stars ont décidé d’accrocher en permanence son maillot de jeu dans leurs vestiaires en hommage à l’un des plus grands joueurs de cricket de tous les temps.

Tous les autres joueurs des Stars auront le n ° 23 intégré à leurs hauts pour leur premier match à domicile de la saison au Melbourne Cricket Ground vendredi, contre les Hobart Hurricanes.

Il y aura également une ovation debout après le 23e ballon de ce match, tandis que l’un des maillots de jeu de Warne sera affiché sur un socle avec sa casquette.

Les stars sont impliquées dans le match d’ouverture de la saison 2022/23, contre Sydney Thunder à Canberra mardi, lorsqu’elles lanceront leur dernière offre pour un premier titre.

Trent Boult renforcera l’attaque de bowling des Stars ce trimestre





Les stars – trois fois finalistes et quatre fois demi-finalistes – seront probablement sans le polyvalent Glenn Maxwell pendant toute la saison après s’être cassé la jambe dans un accident anormal lors d’une fête d’anniversaire, mais ont été boostés par l’acquisition du sertisseur néo-zélandais Trent Boult.

Ils ont également deux joueurs anglais dans leur équipe sous la forme du frappeur percutant Joe Clarke et du rapide bras gauche Luke Wood.

L’implication de l’Angleterre ne se limite pas à ces deux-là, cependant, avec une pincée de visages familiers disséminés dans les huit équipes, peut-être en tête d’affiche par Alex Hales au Sydney Thunder, fraîchement sorti de son rôle clé dans le triomphe de l’Angleterre en Coupe du monde T20 en Australie en novembre.

Alex Hales, le meilleur buteur étranger de la Big Bash League, sera un homme clé pour Sydney Thunder





Chris Jordan et James Vince sont également à Sydney mais avec Sixers, tandis que Stevie Eskinazi et Adam Lyth rejoignent Tymal Mills à Perth Scorchers après avoir signé en tant que remplaçants tardifs pour les autres joueurs anglais Phil Salt et Laurie Evans – Salt est blessé alors que le contrat d’Evans a été résilié après un test de dépistage de drogue raté.

Ailleurs, Adam Hose représentera Adelaide Strikers; Sam Billings, Ross Whiteley et Sam Hain sont à Brisbane Heat ; et l’ouvreur du test d’Angleterre Zak Crawley – qui fait partie de la victoire de la série au Pakistan – rejoindra Hobart Hurricanes en janvier pour son premier passage à Big Bash.

Le système de révision des décisions sera opérationnel pour la première fois ce trimestre, les équipes ayant autorisé une révision infructueuse par manche, mais X-Factor et Bash Boost ont été supprimés.

La règle X-Factor permettait aux équipes de sous-traiter un joueur dans le match à la marque des 10 over de la deuxième manche, tandis que Bash Boost donnait à l’équipe devant après 10 overs de la deuxième manche un point bonus.

James Vince est à nouveau dans l’équipe des Sixers de Sydney





Le règlement Power Surge demeure cependant, qui voit les six overs traditionnels du jeu de puissance réduits à quatre et l’équipe au bâton capable d’utiliser les deux overs supplémentaires à tout moment de leurs 10 derniers overs.

Le long processus de barrage est également toujours intact, ce qui signifie 61 matchs en tout.

Les équipes qui terminent quatrième et cinquième après que chaque équipe a joué les autres à domicile et à l’extérieur se rencontreront lors du premier barrage, l’Eliminator, avec le perdant éliminé et le vainqueur restant en vie.

Les équipes qui terminent première et deuxième s’affronteront lors des qualifications, le vainqueur assurant une progression immédiate vers la finale et le perdant devant un parcours plus long s’il veut les rejoindre.

Puis c’est le Knockout (3e vs vainqueur de l’Eliminator) suivi du Challenger (perdant du Qualifier vs vainqueur du Knockout) puis de la Finale (vainqueur du Qualifier vs vainqueur du Challenger).

Vous avez tout ça ? !

À la fin de tout cela, un côté se tiendra debout. Des stars, peut-être inspirées par des souvenirs de Warne, espèrent que – enfin – ce sont elles.

Regardez Melbourne Stars affronter Sydney Thunder en direct sur Sky Sports Cricket mardi. La couverture commence à 7h45 avant un départ à 8h15 à Canberra.