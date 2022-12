Shane Warne sera honoré au Boxing Day Test au MCG alors que les joueurs australiens et sud-africains portent des chapeaux souples | Nouvelles du cricket

Les joueurs australiens et sud-africains porteront des chapeaux souples pendant les hymnes nationaux du Boxing Day Test au Melbourne Cricket Ground en hommage au grand Shane Warne.

Le test à Melbourne sera le premier sur le terrain de Warne depuis sa mort en mars à l’âge de 52 ans.

Cricket Australia a déclaré que le premier jour du match reconnaîtrait “l’importance du MCG dans la carrière et la vie de Warne”.

Le chapeau souple de Warne et une balle seront présentés sur un socle, tandis que le grand écran du stade affichera un graphique du quilleur à 15h50 heure locale et un ensemble de faits saillants de sa carrière.

Le nombre de casquettes de test de Warne de 350 sera peint au carré du guichet pendant toute la durée du test, dans un lieu où les faits saillants du spinner de jambe comprenaient un triplé des Ashes en 1994 et son 700e guichet de test au sol 12 ans plus tard.

Les fans sont encouragés à porter un chapeau souple et la crème solaire au zinc de marque Warne lorsqu’ils assistent au match.

L’Australie cherchera à conclure une victoire en série à Melbourne, après avoir battu l’Afrique du Sud dans les deux jours du premier test sur un terrain vert de Brisbane.

Le troisième et dernier test a lieu à Sydney à partir du 4 janvier.

Le directeur général de Cricket Australia, Nick Hockley, a déclaré: “Shane est une icône pour les fans de cricket du monde entier pour la grandeur de ses réalisations au cricket, son charisme et son enthousiasme contagieux pour le jeu. Sa place en tant que légende du sport australien et mondial est assurée.

“Alors que nous continuons à pleurer son décès, il est normal que nous rendions hommage à Shane lors de son test bien-aimé du Boxing Day au MCG.

“Je sais que je parle au nom de toute la communauté du cricket en disant que nos pensées continuent d’être avec la famille et les amis de Shane et en particulier ses enfants Brooke, Jackson et Summer.”