Shane Warne dit que Matt Parkinson pourrait jouer un rôle énorme pour l’Angleterre dans Ashes | Nouvelles de cricket

Matt Parkinson a pris cinq guichets dans autant d’ODI pour l’Angleterre jusqu’à présent, mais n’a pas encore fait ses débuts dans le test

Shane Warne a demandé au fileur anglais Matt Parkinson de faire ses débuts au Test cet été et l’a soutenu pour qu’il joue un rôle majeur dans les Ashes de l’hiver.

Le quilleur du Lancashire a connu un revirement de fortune après avoir échoué à jouer une fois lors d’une tournée au Sri Lanka et en Inde au début de 2021, le joueur de 24 ans impressionnant lors de la récente série d’une journée contre le Pakistan après une épidémie de Covid-19 en L’équipe de balles blanches d’Eoin Morgan l’a vu appelé.

Cela a de nouveau attiré l’attention de l’entraîneur-chef du London Spirit Warne, qui pense que Parkinson pourrait même avoir un impact au Gabba où l’ancien grand joueur australien a enregistré les meilleurs chiffres en carrière de 8-71 contre l’Angleterre en 1994.

Warne a déclaré: « Je pense que Parkinson est très, très bon. J’aime vraiment le look de la façon dont il joue et il est un excellent ajout au cricket à balles blanches, mais je le vois aussi jouer un rôle énorme dans Test cricket, en particulier en Australie.

« Je ne serais pas surpris lors de ce premier match test au Gabba s’il est inscrit dans le XI. Je pense aux conditions australiennes, au rythme auquel il joue, à la quantité de rebond et de rotation qu’il obtient, je pense qu’il est parfaitement adapté aux conditions australiennes.

« Je pense donc qu’il a un grand rôle à jouer et qu’il pourrait même jouer un match test tout au long de l’été. Jack Leach sera probablement le spinner pour l’Angleterre, mais Matty Parkinson pourrait obtenir un concert à l’Oval ou à Manchester, quelque part comme ça.

« Je ne serais pas surpris qu’ils le regardent pendant la série India en pensant aux Ashes en bas de la piste. »

Alors que Parkinson n’a pas encore fait son essai, il a une moyenne de 23,69 au cricket de première classe et a été un habitué de la tournée de Joe Root au cours des deux dernières années, sans obtenir le feu vert pour jouer.

Plus tôt dans l’été, le fileur né à Bolton a également obtenu des comparaisons avec Warne lorsqu’une livraison contre le Northamptonshire a piqué le moignon de la jambe avant de se déchirer pour frapper le haut du moignon pour écarter Adam Rossington.

Cela a suscité des souvenirs du «Ball of the Century» produit par l’Australien à Mike Gatting dans le premier Test de la série Ashes de 1993.

« Il est assez excitant, n’est-ce pas? J’adore le regarder », a ajouté Warne. « Je l’ai observé de loin et j’ai été très impressionné jusqu’à présent.

« Ce qui est bien, c’est que beaucoup de gens lui auraient dit de jouer vite, mais il est resté fidèle à lui-même et à ce pour quoi il est bon.

« Si je voulais qu’un spinner joue rapidement, on les appellerait des meneurs de cadence. Les quilleurs spin sont des spin bowlers parce qu’ils font tourner la balle et il le fait. Si vous balancez, cousez ou faites tourner la balle, vous réussirez quoi qu’il arrive. format c’est. Il le fait vraiment et je pense qu’il a un beau rythme. «

Warne rencontrera Parkinson dans The Hundred, avec le joueur du Lancashire dans l’équipe de Manchester Originals tandis que le chef du London Spirit se prépare aux plaisanteries de deux membres de England Test dans son propre groupe.

Zak Crawley et Dan Lawrence peuvent disputer les deux premiers matches du nouveau tournoi de 100 balles avant de partir pour la série Test de cinq matchs avec l’Inde.

« Lorsque nous gagnons le premier match et que nous buvons une bière tranquille par la suite, nous devrons peut-être commencer une petite conversation avec Ashes », a révélé Warne avant d’exhorter l’Angleterre à faire preuve de patience avec Crawley, qui a lutté depuis ses superbes manches de 267 contre Pakistan l’été dernier.

« Zak Crawley est l’un des jeunes joueurs les plus impressionnants que j’ai vu depuis longtemps. Il a une technique fantastique, à la fois en rotation et en rythme, il joue bien, il a tous les coups.

« Maintenant, il s’agit de lui qui réfléchit à certaines situations et de mieux penser au jeu, d’avoir plus d’expérience.

« J’espère que l’Angleterre restera avec Zak Crawley car c’est un jeune joueur aussi bon que je l’ai vu. »

Avec Warne et le capitaine du ballon blanc de l’Angleterre Morgan unissant leurs forces au London Spirit, la tenue basée sur Lord devrait être audacieuse et attaquante.

Le joueur de 51 ans a ajouté: « C’est un gars tellement impressionnant, Morgs. Je l’ai toujours aimé de loin et je pense qu’il a un peu la mentalité d’un joueur, un peu un poker ‘Je suis à fond’ avec certains des choses.

« Il a la capacité de tirer le meilleur de ses joueurs et la capacité d’inspirer les gens aussi.

« J’espère que nous ferons une assez bonne combinaison et que nous ferons équipe ensemble. »