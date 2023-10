Shane van Ginsbergen remporte le Bathurst 1000 pour la troisième fois avant le départ de NASCAR

SYDNEY (AP) — Le Néo-Zélandais Shane van Ginsbergen, en route pour NASCAR, a remporté la course automobile la plus prestigieuse d’Australie, le Bathurst 1000, pour la…

SYDNEY (AP) — Le Néo-Zélandais Shane van Ginsbergen, en route pour NASCAR, a remporté la course automobile la plus prestigieuse d’Australie, le Bathurst 1000, pour la deuxième année consécutive et la troisième fois au total.

Van Ginsbergen et le copilote Kiwi Richie Stanaway ont conduit leur Red Bull Camaro vers une victoire de 19,9 secondes dimanche contre les Australiens Brodie Kosteki et Dave Russell lors de l’édition du 60e anniversaire de la course sur le circuit de Mount Panorama. Anton de Pasquale et Tony D’Alberto étaient troisièmes, à 33 secondes de van Ginsbergen.

Avec cette victoire, Van Ginsbergen a réduit l’avance de Kostecki au championnat Supercars à 131 points.

Van Ginsbergen et Stanaway sont partis de la sixième place sur la grille dans la voiture Triple Eight Racing dans des conditions chaudes et sèches dimanche. Kosteki était en pole position dans la Chevrolet Coca-Cola et Depasquale était cinquième dans une Ford Mustang.

Van Ginsbergen a mené la majeure partie de la seconde moitié de la course de six heures et a connu une journée pratiquement sans problème, bien qu’il se soit plaint d’une pédale de frein molle après un arrêt au stand et d’un problème de direction mineur dans les derniers tours.

Il a effectué son dernier arrêt au stand pour l’essence et les pneus à 13 tours de la fin, est rentré aux stands avec une bonne avance sur Kostecki et en est ressorti avec son avance intacte.

Stanaway, qui montait sur le podium à Bathurst pour la première fois, a qualifié les 60 derniers tours de course de deux heures les plus longues de sa vie.

« Nous n’avons pas été la voiture la plus rapide toute la semaine, mais nous avons travaillé sur la voiture et Richie a fait un travail remarquable », a déclaré van Ginsberg. «Ça va vraiment me manquer. J’adore cet endroit et je reviendrai.”

Van Ginsbergen, 34 ans, est devenu le premier pilote depuis 1963 à gagner lors de ses débuts en NASCAR lorsqu’il a remporté la course sur route Grant Park 200 à Chicago plus tôt cette année, au volant de la voiture 91 pour Trackhouse Racing. Il s’est également classé 10e sur le parcours routier d’Indianapolis dans une course dans laquelle Kostecki a terminé 22e.

Van Ginsbergen a signé pour rejoindre Trackhouse à temps plein l’année prochaine dans les trois séries NASCAR.

La course de dimanche sera probablement sa dernière à Bathurst et il terminera la saison Supercars en Australie avant de se rendre aux États-Unis.

___

