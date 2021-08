Shane Snater d’Essex a le culot de sceller la victoire finale au Gloucestershire lors de la Royal London Cup | Nouvelles de cricket

Shane Snater a remporté quatre guichets contre le Gloucestershire avant d’en frapper quatre sur le dernier ballon pour remporter la victoire à deux guichets de la Royal London Cup d’Essex (Getty Images)

Shane Snater a pris quatre guichets, puis a franchi la limite gagnante pour remporter une victoire au dernier ballon alors qu’Essex a devancé le Gloucestershire de deux guichets pour prendre la tête du groupe A de la Royal London Cup.

Le rythme moyen des Eagles a terminé avec des chiffres de 4-48 – dont trois guichets en quatre balles – alors que le Gloucestershire a été éliminé pour 204 à Bristol, malgré un partenariat de 99 entre Jack Taylor (62) et George Scott (64).

Cependant, Essex a régulièrement perdu des guichets dans la poursuite, Graeme van Buuren prenant 3-32 et, bien que le skipper Tom Westley ait frappé 71 sur 90 balles, l’équipe locale semblait en bonne voie pour la victoire lorsqu’il est parti à 153-8.

Mais Aron Nijjar (32 pas) et Snater (21 non) ont sauvé leur équipe, partageant un stand ininterrompu de neuvième guichet de 54 sur 40 alors que Snater a scellé la victoire, coupant la livraison finale du match de Jared Warner pour quatre.

Il y a eu une autre arrivée palpitante à Old Trafford, où Lancashire ont perdu leur record d’invincibilité dans le tournoi en Moyen-sexeLes quilleurs de s ont gardé leur sang-froid pour triompher par six points, le fileur de jambe Luke Hollman prenant 4-56.

Sam Robson – qui a frappé avec un coureur en raison d’une tension à l’aine – a marqué le meilleur score avec 76 pour les visiteurs, qui ont construit une solide plate-forme à 154-3, seulement pour Tom Bailey (3-33) pour déchirer l’ordre du milieu avant Martin Le 42 invaincu d’Andersson les a guidés à 257 au total.

Bien qu’une blessure au mollet ait forcé Keaton Jennings à se retirer blessé sur 42, le Red Rose semblait être en bonne position grâce au coup de 72 de Rob Jones sur 98 livraisons, soutenu par Steven Croft (41).

Mais les deux sont tombés sur des captures impressionnantes de Josh de Caires au large de Hollman et, malgré les 33 de Danny Lamb sur 21, Ethan Bamber (3-49) l’a renversé avec quatre balles restantes pour terminer Lancashire.

Dans le groupe B, le hors fileur Andrew Salter a remporté ses meilleurs chiffres sur 50 de 3-37 comme Glamorgan quilles Surrey pour seulement 132 pour obtenir un succès de cinq guichets à Cardiff et grimper au sommet.

La décision de Surrey de frapper n’a jamais semblé porter ses fruits, Mark Stoneman partant pour la première balle des manches et les guichets tombant régulièrement à Salter, Joe Cooke (2-18) et Lukas Carey (2-28).

𝗪𝗜𝗡 ! Glamorgan gagne par 5 guichets 🙌 Hamish Rutherford a ouvert la voie avec 58 tandis que Steven Reingold en a fait 40 alors que nous atteignons la cible en 26,5 overs 💪 Les meilleurs chiffres de la liste A en carrière pour Salter et Carey alors que Glamorgan a battu Surrey pour 132 👏#GLAMvSUR | #GoGlam pic.twitter.com/QH5Z4xdIvj – Glamorgan Cricket (@GlamCricket) 3 août 2021

Les visiteurs ont laissé 35 livraisons inutilisées et il a fallu à Glamorgan un peu plus de la moitié de leur allocation de plus de 50 pour chasser la cible modeste, l’ouvreur néo-zélandais Hamish Rutherford frappant 58 sur 52 balles.

Rutherford et Steven Reingold (40 ans) ont mis 86 pour le deuxième guichet et, alors que Glamorgan a trébuché en vue de la ligne d’arrivée, avec Dan Moriarty et Conor McKerr ramassant deux guichets chacun, le résultat n’a jamais été mis en doute.

Des demi-siècles de Gary Ballance, George Hill et Jonny Tattersall ont jeté les bases de Yorkshire pour relancer leur campagne, surmonter Warwickshire par 39 courses à York.

Après avoir perdu deux guichets contre George Garrett (2-24) sans point au tableau, les Tykes ont riposté au poste 320-7, grâce à Ballance (54), Hill (64) et Tattersall, dont le coup de 70 lui a coûté 67 des balles.

Wow! Waite frappe trois six et deux quatre lors de la finale, 32 points. 320-7. Il termine avec 42 sur 16 balles. Récupération brillante de 0-2 #OneRose – Yorkshire CCC (@YorkshireCCC) 3 août 2021

Matthew Waite, qui a flambé 42 de seulement 16 pour élever le Yorkshire au-dessus de 300, a également ramassé deux guichets lorsque les Bears ont répondu, tandis que Ben Coad a pris 3-30 et Hill 3-47.

Un siècle entre Dan Mousley (61 sur 46) et Jacob Bethell, 17 ans – qui a atteint 66 sur seulement 41 livraisons – a maintenu Warwickshire en lice, mais ils ont finalement échoué et ont été licenciés pour 281.