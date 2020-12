Shane Richie a révélé qu’il s’était jadis glissé sur le plateau d’EastEnders et avait dessiné des graffitis « Willy » près du lit de Pauline Fowler.

Je suis une célébrité, 56 ans, sortez-moi d’ici! star – qui est connu pour jouer le personnage d’Alfie Moon – s’est ouvert sur une nuit sauvage où il s’est faufilé sur le plateau aux côtés d’Anthea Turner.

L’épisode effronté a eu lieu près d’une décennie avant que Shane décroche son rôle emblématique dans l’émission de la BBC.

À l’époque, Shane jouait dans la comédie musicale Grease et avait découvert que le spectacle se déroulait au même endroit qu’EastEnders.

Parlant du moment hilarant dans son livre Rags to Richie, Shane a révélé qu’il s’était glissé sur le plateau avec son amie Anthea Turner, avait couru dans les différents endroits et avait même sauté sur le lit de Pauline et Arthur.







«Je connaissais Anthea depuis des années et elle était toujours prête à rire», se souvient Shane.

«Nous avons compris que c’était là qu’ils avaient tourné EastEnders et nous avons trouvé une petite passerelle vers leurs studios.

«Nous étions comme des enfants dans une confiserie – ici, nous parcourions le plateau des EastEnders.

Shane a ajouté: « Nous avons trouvé la maison des Fowler et avons fini par sauter de haut en bas sur le lit de Pauline et Arthur en riant comme des fous.







Bien que les gardes de sécurité aient tenté de les chasser du plateau, Shane avait déjà décidé de laisser sa marque avant de faire sa sortie.

L’acteur a poursuivi: «Juste avant de partir, j’ai dû laisser ma marque.

«J’ai sorti un stylo marqueur de ma poche arrière et j’ai rapidement dessiné ak *** sur le frigo de Pauline Fowler.

« Enfantin je sais, mais il fallait le faire. Blâmez Anthea! » il a dit.

Des années plus tard, Shane était un peu nerveux lorsqu’il a été rappelé sur le plateau en tant qu’Alfie Moon.

En 2002, l’acteur a fait le tour du plateau avant de rejoindre la série et a été un peu consterné d’apprendre que ses graffitis avaient été supprimés.







Cependant, à l’époque, il a envisagé d’essayer de remettre l’image effrontée.

Shane était l’une des 12 célébrités qui ont bravé le temps venteux gallois dans la tranche de cette année I’m A Celebrity … Get Me Out of Here!

L’acteur a atteint les demi-finales avant d’être finalement expulsé de la série.

Depuis qu’il a quitté la série ITV, Shane a également révélé qu’il se rendrait dans le West End en janvier pour son dernier concert d’acteur.

