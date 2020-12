Shane Richie a laissé tomber des noms à gauche, à droite et au centre dans le château I’m A Celebrity cette année.

Mais il y en a un qu’il n’a pas mentionné, et c’est la star de Little Mix qui a failli devenir sa belle-fille.

De 2014 à 2016, Jesy, 29 ans, était en couple avec le fils de Shane, Jake Roche, qui est le leader de Push Baby (anciennement connu sous le nom de Rixton).

Le couple, qui s’est rencontré pour la première fois à la Manchester Arena, a fait allusion à leur relation sur Instagram pendant des semaines avant qu’il ne soit révélé à l’été 2014 qu’il s’agissait en fait d’un objet.

Jesy et Jake sont rapidement devenus le couple le plus mignon de la pop avec d’innombrables selfies aimés.







(Image: Xposure)



Et Jake a posé la question en juillet 2015 au milieu d’un soundcheck Little Mix à la Manchester Arena – un an après leur rencontre sur les lieux.

Son copain chanteur Ed Sheeran a même contribué à la proposition, jouant la chanson préférée du couple, Tenerife Sea.

En publiant une photo sur Instagram, Jake a écrit: « Il y a un an aujourd’hui, je l’ai rencontrée à Manchester Arena, donc c’était tout à fait normal, avec un peu d’aide de mon ami, que cela se soit produit. Le meilleur jour de ma vie. »

Jesy est rapidement devenu un membre de la famille, révélant qu’elle avait eu une bonne entente avec sa mère, la star de Loose Women, Coleen Nolan.

«Quand vous vous rendez chez eux, ils sont tellement ouverts et j’aime vraiment ça», a-t-elle dit un jour au Mirror.

«Certaines mamans sont vraiment possessives sur leurs fils.







(Image: instagram)



«Mais elle est si adorable, c’est la meilleure belle-mère de tous les temps.

Pour sa part, cependant, lorsque Little Mix a posté une photo d’eux-mêmes sur Twitter, il a plaisanté en disant qu’il ne savait pas laquelle était la fiancée de son fils.

Il a plaisanté: « Est-ce que celui qui est fiancé à mon fils … s’il vous plaît avancer … a oublié à quoi vous ressemblez !! #fatherinlaw »

Malheureusement, le couple s’est séparé un an après s’être fiancé au milieu des affirmations selon lesquelles ils s’étaient « séparés » et qu’ils avaient été sur différentes pages sur le fait de vouloir des enfants.







(Image: James Watkins / WENN.com)



Tout en faisant la promotion de l’hymne de rupture de Little Mix, Shout Out To My Ex, Jesy a décrit le processus de rupture comme « horrible » en disant à la station de radio Z100: « Quand vous rompez avec quelqu’un, c’est horrible. N’est-ce pas l’une des pires douleurs?

Aucun des deux n’a divulgué la raison exacte de leur séparation, mais Coleen a admis qu’il y avait eu trop de «pression» sur leur romance depuis le début.

« Dès que vous vous fiancerez, alors que vous montrez la bague à quelqu’un, » Quand vous mariez-vous? « », A-t-elle dit à Loose Women.

«Ensuite, le jour où vous vous mariez, c’est: ‘Quand avez-vous des enfants?’







(Image: Jake_rixton / Instagram)



«Avec Jake et Jesy lorsqu’ils se sont fiancés pour la première fois, tout le monde me demandait: ‘Quand est le mariage?’ Il y a tellement de pression sur les relations. «

Mais en 2017, Coleen a révélé qu’elle était toujours en contact avec Jesy, confirmant qu’ils avaient toujours échangé « le texte étrange ».

« Elle va très bien et ils sont tous les deux très heureux. C’est bien », a-t-elle déclaré à Yahoo.

«Je serai toujours fan de Little Mix parce que ma fille les aime depuis l’âge de six ans. Et cela ne s’est pas terminé horriblement, ni en rangées, et personne d’autre n’a été impliqué.

Vous voulez tous les derniers potins directement de la jungle? Rendez-vous sur la page Facebook dédiée I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here de Mirror Online ici.

* I’m A Celebrity continue ce soir à 21h sur ITV