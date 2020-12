Je suis une célébrité … Sortez-moi de voici Shane Richie a mis fin aux rumeurs selon lesquelles il se querellait avec AJ Pritchard.

En fait, l’acteur d’EastEnders, 56 ans, a déclaré qu’il serait fier d’avoir la star de Strictly Come Dancing comme son propre fils.

Shane et AJ se sont affrontés sur le fait que l’ancien ne faisait pas toujours sa juste part des tâches.

Ils ont réglé leur score d’une manière inattendue – AJ a offert à Shane une leçon de danse en tête-à-tête.

Il a dit: « Je ne comprends pas. Je n’ai pas vu ce qu’ils pensaient avoir vu. Moi et AJ, nous avons fait un essai ensemble et ensuite quand j’étais chef du camp et qu’il voulait en faire un autre, j’ai dit: « AJ mon pote, tu veux le faire? Tu seras brillant là-bas. »







(Image: ITV)



«J’avais l’habitude de lui parler de ‘je serais si fier de toi’, parce que j’ai deux garçons. Je me souviens avoir dit ‘je serais fier de t’avoir comme mon fils’. »

Non seulement la querelle a été disproportionnée, mais Shane a révélé que le couple avait une amitié lente et brûlante.

L’acteur, célèbre pour son rôle d’Alfie Moon sur Albert Square, a eu de « grandes discussions » avec la star de Strictly dans le château.







(Image: ITV / REX / Shutterstock)



Il a ajouté: « Nous avons eu de très bonnes discussions, donc je ne sais pas d’où cela vient. »

Cela vient après que le fils de Shane, Shane Nolan, ait défendu son père sur les réseaux sociaux au milieu des rumeurs d’une rupture.

Il a été très vocal lors du récent passage de son père sur I’m A Celeb.







(Image: ITV / REX / Shutterstock)



L’acteur Shane a raté de peu la finale en étant éliminé du camp jeudi.

Vernon Kay, Gi Fletcher et Jordan North s’affrontent lors de la finale de vendredi.

Pendant son temps dans l’émission, Shane a perdu plus d’une pierre en vivant avec un régime de riz et de haricots dans le château.