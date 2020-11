Shane Richie a eu un affrontement furieux avec l’ex Coleen Nolan à propos de sa promesse de prostituée à son fils

À travers les vers de farine, les vagins de porc et les guêtres avec AJ Pritchard pour la vaisselle, les fils de Shane Richie de son mariage avec Coleen Nolan ont encouragé leur père depuis la maison.

Shane Nolan, 31 ans – qui a changé son nom de Shane Richie Jr en 2017 – et son frère Jake Roche, 28 ans, ont tous deux marqué le passage de Shane’s I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here à leur manière.

Alors que Shane Jr a tweeté en direct et accusé la série de créer un drame entre son père et AJ, Jake a adopté une approche plus à gauche, partageant une vidéo de lui-même jouant différents camarades de camp alors qu’ils apprenaient s’ils avaient été nominés pour le procès.

Et quand il a appris son propre destin, l’imitateur Ant / Dec a dit sombrement à Jake: “Ce n’est pas toi … et ce ne sera jamais toi. Tu sais ce que je dis? Tu n’es jamais, jamais à la hauteur aux réalisations de votre père. Vous le savez, n’est-ce pas? “







(Image: James Watkins / WENN.com)



Alors que l’ancienne star d’EastEnders Shane Sr est extrêmement proche de ses deux garçons, Jake – qui était autrefois fiancé à la star de Little Mix Jesy Nelson – a déjà parlé de sa relation passée avec son père.

La star de Rixton, Jake, n’avait que sept ans lorsque ses parents se sont séparés après que Shane Sr ait triché avec la danseuse Claire Tyler et a exprimé ses sentiments dans des chansons pour le groupe.

«J’écris beaucoup sur mon père et notre relation», a-t-il déjà déclaré au Mirror.

“Je ne sais pas si c’est positif, mais c’est à propos de lui, et ce qui s’est passé. L’une des paroles est” Tu ne devrais pas le voir quand tu as dix ans “.

“Ce sont des choses qui m’est arrivé quand j’étais jeune. Ces choses vous affectent beaucoup. Je n’en ai pas parlé à mon père.







(Image: Images GC)



“C’est de l’art à la fin de la journée.”

Alors que Jake a refusé d’utiliser les noms de famille de l’un ou l’autre des noms de famille de ses célèbres parents, optant à la place pour le vrai nom de famille de Shane Sr, Shane Jr a abandonné celui de son père en faveur de sa mère après son entrée à CelebrityBig Brother en 2017 et a gagné.

Mais il a admis qu’il avait eu peur de transmettre la nouvelle à son père, artiste.

«J’avais vraiment peur de le lui dire, mais il était cool à ce sujet – en fait étouffé», a-t-il déclaré au magazine Best.

Comme son père, Shane Jr a suivi une formation de Bluecoat en tant que Brean Sands dans le Somerset avant de soutenir sa mère et The Nolans en tournée en 2009.

De là, il a décroché des rôles dans Boogie Nights et la tournée musicale nationale de Last Night A DJ Saved My Life aux côtés de David ‘The Hoff’ Hasselhoff.







(Image: Caractéristiques de Ken McKay / Rex)



Il joue avec son propre groupe, Jersey Guys, et jouit d’une saine concurrence avec son père, qui a déjà sorti un album country.

“Je suis le meilleur chanteur même s’il ne l’admettrait pas”, a dit un jour Shane Jr à My London, admettant que Shane Sr avait “été une grande inspiration pour moi.”

Et tandis que Jake a été marqué par le divorce, Shane, qui avait 12 ans à l’époque, a déclaré que sa mère et son père l’avaient protégé du pire.

«Ce n’était pas difficile de grandir avec des parents célèbres parce que je ne connaissais rien de différent», dit-il.

“Quand ils se sont séparés, ils ont très bien réussi à le garder hors de nos visages et ce n’était pas trop mal. Il n’y avait pas de Twitter ou de Facebook alors et je pense que s’il y en avait eu, cela aurait pu être horrible.”

Mais Shane Sr et Coleen ont eu une dispute très publique en 2005 lorsque ce dernier a dit aux téléspectateurs de Loose Women qu’elle paierait pour que Shane Jr couche avec une prostituée à Amsterdam s’il réussissait bien dans ses GCSE.

Un Shane Sr furieux a déclaré qu’il était «dégoûté et consterné», furieux: «Je ne peux que penser qu’elle a dit cela pour choquer, et j’espère et je suppose que cela a été dit en plaisantant.







(Image: Tony Spencer / Daily Mirror)



«Aucun parent responsable ne penserait même à une telle chose – encore moins le déclarer.

“Je peux assurer à tout le monde qu’après avoir passé ses GCSE – croiser les doigts – Shane Jr n’ira pas à Amsterdam. J’ai de plus grands projets familiaux.”

En se défendant, Coleen a soutenu à l’époque: «Dans un monde idéal, je ne tolérerais jamais que mon fils couche avec des prostituées, mais c’est une réalité de la vie que les garçons de son âge ont des relations sexuelles occasionnelles.

“Donc, si je suis poussé, je préfère qu’il le fasse dans un endroit bien surveillé et où les filles font des bilans de santé plutôt que derrière le mur d’un club à Ibiza sans aucune garantie.”

Et en 2017, la star a admis qu’elle regrettait ses commentaires, expliquant qu’il ne s’agissait que d’une “ remarque désinvolte ”.

«Je ne voulais pas être une maman naïve», a-t-elle déclaré sur Loose Women.

«Je travaillais pour un magazine et ils m’ont immédiatement renvoyé.

«La réaction a été vraiment extraordinaire. Je suis rentré chez moi et j’ai pensé, mon Dieu, j’aurais aimé ne pas avoir dit cela.

Vous voulez tous les derniers potins directement de la jungle? Rendez-vous sur la page Facebook dédiée I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here de Mirror Online ici.

* I’m A Celebrity continue ce soir à 21h sur ITV