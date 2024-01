Shane Pryor, qui s’est évadé de sa garde à vue au CHOP, a été appréhendé

Dimanche soir, la police a appréhendé Shane Pryor, le jeune de 17 ans qui s’était évadé alors qu’il recevait des soins médicaux à l’hôpital pour enfants de Philadelphie, clôturant une chasse à l’homme de quatre jours qui avait déjà abouti à l’arrestation d’un complice présumé et à un nouvel examen minutieux. le système carcéral assiégé de la ville.

Les US Marshals ont déclaré que des agents effectuaient une surveillance près de Third Street et de Roosevelt Boulevard vers 18h30 lorsqu’ils ont repéré l’adolescent montant à bord d’un bus SEPTA. Les policiers ont arrêté le bus, appréhendé Pryor sans incident et l’ont transporté à l’unité des homicides du département de police de Philadelphie.

Le maréchal adjoint des États-Unis, Robert Clark, a déclaré que les agents avaient également découvert un élément de preuve clé lors de la palpation de l’arrestation : une petite clé de menottes noire.

Pryor, qui a été accusé du meurtre d’une femme en 2020, a été transporté à l’hôpital par le personnel du centre de détention pour mineurs après une blessure à la main mercredi, lorsque la police a déclaré qu’il avait réussi à se libérer de ses chaînes et à s’échapper à pied.

Pryor avait été menotté et enchaîné avant de quitter le centre de détention pour mineurs de la ville, conformément à la politique de la police. La façon dont l’adolescent a réussi à se libérer pendant le trajet d’environ 10 minutes jusqu’à l’hôpital universitaire de la ville a intrigué les enquêteurs et les a amenés à examiner si l’évasion avait été orchestrée – et si des membres du personnel du centre pour mineurs auraient pu l’aider.

Cette enquête est toujours en cours. Les autorités ont déclaré qu’après son arrivée à CHOP vers midi, Pryor avait dépassé deux employés non armés et avait commencé à entrer et sortir des bâtiments voisins. Clark a déclaré que Pryor s’était alors approché d’un passant et, affirmant qu’il s’était battu, lui avait demandé de lui emprunter son téléphone.

Il a appelé son ami Michael Diggs, 18 ans, qui lui a servi de chauffeur, l’a récupéré dans une Ford Fusion beige et l’a aidé à s’échapper alors que la police couvrait la zone, a déclaré Clark.

Les autorités les ont retracés jusqu’à la région d’Olney, où ils ont finalement pris des chemins différents. Clark avait alors déclaré que Pryor avait des relations à Mayfair et, citant son séjour de trois ans en détention pour meurtre, pensait qu’il n’avait pas les moyens de s’échapper de la ville.

Les autorités ont demandé des conseils et des informations sur l’endroit où se trouvait l’adolescent, et Clark a déclaré que les preuves avaient conduit les agents à surveiller une zone près de Hunting Park que Pryor fréquentait depuis son évasion. Après le coucher du soleil, les agents ont repéré un passager des transports en commun correspondant à la description de l’adolescent entre les quartiers de Feltonville et d’Olney.

La police a localisé Diggs mercredi, l’a arrêté pour interrogatoire et l’a accusé vendredi d’entrave à une enquête policière, d’évasion, de complot criminel et de crimes connexes pour son rôle dans l’évasion.

Les deux hommes se sont rencontrés il y a environ un an au Centre de services de justice pour mineurs, où Diggs était en détention pour tentative de meurtre avant qu’un juge ne rejette l’affaire faute de preuves. Une source policière a déclaré à The Inquirer la semaine dernière que les deux anciens compagnons de cellule étaient restés en contact dans les mois qui ont précédé l’évasion de Pryor.

On ne sait toujours pas si la clé trouvée dans la poche de Pryor a été utilisée lors de son évasion.

De retour en garde à vue, Pryor attend son procès pour son rôle présumé dans le meurtre de Tanya Harris, 54 ans, une femme qui, selon la police, Pryor et Kiyan Williams, 15 ans, se sont rencontrés dans une ruelle, ont payé pour des relations sexuelles, puis ont été abattus. Pryor a déclaré à la police qu’il se trouvait dans la ruelle mais n’avait pas tiré sur Harris, selon un affidavit pour son arrestation. La mère de Pryor a déclaré que son fils avait toujours clamé son innocence et qu’ils avaient l’intention de mener l’affaire jusqu’au procès.

Clark a crédité une « formidable » collaboration locale et fédérale pour avoir appréhendé Pryor en quatre jours.

Mais l’évasion de Pryor a néanmoins recentré l’attention sur les problèmes institutionnels de longue date dans les prisons pour adultes et le centre de détention pour mineurs de la ville. Le dernier épisode survient après que quatre personnes se sont évadées des prisons de la ville au cours de l’année dernière – y compris une évasion en mai qui a conduit les autorités à poursuivre pendant une semaine deux hommes, dont l’un a été accusé de quatre meurtres, dans un incident que les procureurs ont ensuite imputé à une série. d’erreurs systémiques.