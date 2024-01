Shane Pryor Philadelphie : une astuce aide à attraper un adolescent suspect de meurtre après l’évasion d’un détenu de Philadelphie

PHILADELPHIE (WPVI) — Shane Pryor, suspect de meurtre adolescent évadé, est de nouveau en détention après cinq jours de fuite. Le jeune homme de 17 ans a été placé en garde à vue par les US Marshals au 3ème boulevard Roosevelt, dans le quartier de Feltonville, vers 18h30 dimanche, sans incident.

Images fournies par l’US Marshals Service Philadelphie (X : @USMS_Philly)

Les responsables affirment que Pryor est monté à bord d’un bus SEPTA qui se dirigeait vers le nord. Peu de temps après, les agents ont arrêté ce bus et ont arrêté Pryor.

L’adolescent était seul dans le bus, ont indiqué les autorités.

Action News s’est entretenu avec les US Marshals qui ont dirigé les recherches et ont arrêté Pryor.

REGARDER | Les autorités donnent une conférence de presse sur la capture de Shane Pryor

“Notre objectif était de réduire son monde, de lui couper les ressources et d’arrêter ses associés. C’est exactement ce que nous avons accompli ce soir”, a déclaré le maréchal américain Rob Clark.

Au cours de leurs recherches, les maréchaux ont eu plusieurs observations confirmées de Pryor et des conseils à trier. En fin de compte, Clark a déclaré que tout se résumait à un seul conseil.

Des images récemment publiées montrent Pryor achetant des pantalons chez Target sur Bustleton Avenue, au nord-est de Philadelphie, vers midi vendredi dernier.

“Il y avait un employé très conscient qui a pu appeler cette information. Cela a été crucial dans l’enquête, permettre à l’employé de l’identifier”, a déclaré Clark.

Les enquêteurs affirment qu’ils recherchaient des signes de Pryor, en parcourant les vidéos de surveillance.

Les autorités affirment que faire venir Pryor était un effort d’équipe et que leur objectif principal était d’éliminer ses ressources.

“Tout simplement, je pense qu’il était désespéré. Nous avions réduit ses ressources et l’avions forcé à se déplacer, je ne pense pas qu’il avait une chance. Dans Target, il a laissé son pantalon au moment de payer. C’est dire à quel point il était désespéré, ” dit Clark.

Pryor n’était pas menotté lorsqu’il s’est enfui, a indiqué la police, et il a été révélé dimanche que les agents avaient trouvé une clé de menottes sur l’adolescent lors de sa capture.

On ne sait pas comment il a obtenu la clé.

Pryor, qui était initialement en détention pour le meurtre de Tanya Harris en 2020, s’est échappé mercredi matin alors qu’il était transporté à l’hôpital pour enfants de Philadelphie par le personnel du Juvenile Justice Services Center après s’être blessé à la main.

Il était en détention depuis l’âge de 14 ans, en attente de procès.

On ne sait pas comment sa blessure à la main est survenue.

La semaine dernière, les enquêteurs ont déclaré que Pryor avait été récupéré par Michael Diggs, 18 ans, dans une Ford Fusion de couleur crème peu après son évasion.

La police a déclaré avoir appréhendé Michael Diggs, 18 ans, dans le cadre de l’évasion du suspect de meurtre adolescent Shane Pryor.

Plus tard dans la journée, la police a arrêté un véhicule correspondant à cette description dans le quartier de Germantown, à Wakefield Street et Logan Avenue, et a interrogé deux personnes, dont Diggs.

Pryor a également été vu sur des images de surveillance à l’intérieur d’un commerce vers 13h30 mercredi dans le quartier de Godfrey Avenue et Mascher Street à Olney.

Lors de la conférence de presse de dimanche, les responsables ont également déclaré que d’autres “acteurs clés” qui auraient pu aider à l’évasion de Pryor pourraient être poursuivis.

Pryor est accusé de meurtre, de complot et de crimes liés aux armes à feu depuis son arrestation en 2020.

Son avocat, Paul DiMaio, a déclaré que son client avait toujours clamé son innocence.

DiMaio a noté qu’un juge a récemment refusé une demande visant à renvoyer le cas de Pryor devant le tribunal pour mineurs, ce qui aurait pu conduire Pryor à perdre espoir et à fuir.

La mère de Pryor a également déclaré que l’adolescent avait fui sa détention parce qu’il aurait 18 ans dans deux semaines, ce qui l’exposerait à un transfert dans une prison pour adultes.

CHRONOLOGIE DE L’ÉVASION ET DE LA CAPTURE DE PRYOR

24 janvier à 11h51 — Pryor s’est échappé pendant le transport vers CHOP.

24 janvier à 11h55 — La vidéosurveillance montre Pryor entrant dans le hall du bâtiment Hub for Clinical Collaboration, situé en face de l’hôpital principal. Pryor a demandé à un employé d’utiliser un téléphone portable. La demande a été refusée et il est parti.

24 janvier à 11h57 — Pryor a demandé à un civil sur Civic Center Blvd. d’utiliser un téléphone portable, affirmant qu’il s’était battu et qu’il avait besoin de passer un appel. Elle lui a permis d’utiliser le téléphone et les autorités ont déclaré que Pryor avait appelé Michael Diggs pour venir le chercher.

Le 24 janvier à env. 12h29 — Diggs est arrivé dans le bloc 3500 du Civic Center Blvd. et Pryor est entré dans une Ford Fusion de couleur crème. Le véhicule a ensuite quitté University City.

Le 24 janvier à env. 13h13 — Pryor et Diggs ont été vus sur vidéo de surveillance à l’intersection de Mascher Street et Godfrey Avenue et y sont restés jusqu’à 14 heures avant de repartir dans le même véhicule.

Le 24 janvier à env. 15h00 — Diggs dépose Pryor dans le pâté de maisons 1100 d’East Upsal Street.

24 janvier à 18h38 — La Ford Fusion a été arrêtée dans le pâté de maisons 200 d’East Logan Street par des membres de la Highway Patrol de Philadelphie et Michael Diggs a été arrêté pour enquête. Pryor n’était pas dans le véhicule au moment de l’arrêt.

Le 25 janvier à env. 10h20 — Les autorités confirment que Pryor a été repéré dans le pâté de maisons 4300 de Marshal Street et environ une heure plus tard dans un dépanneur des rues 8th et Bristol.

Le 26 janvier à env. midi — Pryor entre dans un magasin Target du bloc 7400 de Bustleton Avenue pour acheter un pantalon. Il portait les mêmes vêtements que la veille. Un employé l’a reconnu et a envoyé une information aux autorités. Les autorités ont examiné les images de surveillance et ont confirmé qu’il s’agissait de Pryor.

Le 28 janvier à env. 18h30 — La police et les maréchaux reçoivent un indice que Pryor sera dans sa région d’origine. Les agents ont parcouru les lieux, puis la police dans des véhicules banalisés a repéré Pryor montant à bord d’un bus SEPTA, qu’ils ont suivi et arrêté. Pryor a été retiré du bus, confirmé comme étant l’évadé et placé en garde à vue sans incident.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.