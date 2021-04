Il est peu probable que Shane Lowry revienne en Europe avant l’Open

Shane Lowry doute qu’il reviendra en Europe jusqu’à ce qu’il défende son titre à l’Open en juillet et estime que son Irish Open « pourrait être en difficulté » en raison des restrictions de Covid-19.

Lowry a clôturé le Masters avec un 72 pour terminer au même niveau pour la semaine à Augusta National, mais il est maintenant à la recherche d’un cadet de remplacement avec Bo Martin rentrant chez lui en Irlande avec d’autres membres de l’équipe de soutien de Lowry.

Le champion de l’Open réside maintenant en Floride et prévoit de rester sur le PGA Tour jusqu’à ce qu’il se rende au Royal St George’s en juillet, apparaissant démissionné à l’Irish Open étant dans le doute en raison des règles de quarantaine.

Lowry craint que l’Irish Open ne soit « en difficulté »

« Je joue à Hilton Head la semaine prochaine, mais je n’ai aucune idée de ce que je vais faire après cela », a déclaré Lowry. «Mon cadet doit rentrer chez lui, et il ne peut pas travailler la semaine prochaine à cause de cette nouvelle quarantaine qu’ils ont introduite en Irlande depuis les États-Unis. Qui sait quand je pourrai rentrer chez moi en Irlande, et si je ‘ Sera-t-il possible de rentrer en Irlande?

« Donc, je n’ai aucune idée de mon programme qui mènera à l’Open, mais ce sera certainement surtout ici. Je ne sais pas si je retournerai jouer en Europe du tout.

« Si vous regardez ce que fait le gouvernement irlandais là-bas, je pense que l’Irish Open va être en difficulté parce qu’il met la France, l’Allemagne et les États-Unis en quarantaine pendant deux semaines. Donc je ne le fais pas. savoir ce qui va se passer là-bas. «

Lowry est maintenant à la recherche d’un caddie temporaire jusqu’à ce qu’il puisse retrouver Martin à l’Open, insistant sur le fait qu’il ne voudrait pas que son bagman de longue date passe deux semaines en quarantaine s’il retournait aux États-Unis avant le championnat PGA.

« Je sais que les choses sont difficiles pour tout le monde à la minute, mais mon entraîneur et mon équipe rentrent chez eux et je ne les verrai probablement pas avant l’Open », a-t-il ajouté. « Ce n’est pas génial, parce que je les veux ici pour les grands tournois, le PGA et l’US Open. On verra ce qui se passera. Je ne sais pas.

« Peut-être qu’il y aura des exemptions ou quelque chose du genre. Nous sommes un sport olympique maintenant. Peut-être que nous devrions obtenir une exemption. Je n’en ai aucune idée.

Lowry se résigne à ne pas avoir de caddie régulier pour les deux prochaines majors

« Bo attend sa deuxième dose de vaccin à la maison, je pense, et il doit rentrer chez lui et tout régler. Je ne m’attends pas à ce que quelqu’un passe deux semaines dans un hôtel pour moi en quarantaine. Je n’y vais pas. pour le faire, donc je ne m’attends pas à ce que quelqu’un d’autre le fasse.

« Il y a quelques gars qui ne jouent pas la semaine prochaine et ils sont là-bas à la recherche d’un emploi. Alors je vais trouver un cadet quelque part. »