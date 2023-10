Shane Jenkins, émeutier du 6 janvier qui a brisé la fenêtre du Capitole, condamné à 7 ans de prison

WASHINGTON — Un partisan de Donald Trump qui a brisé une fenêtre du Capitole avec une hache tomahawk et lancé des projectiles sur des officiers lors de la bataille la plus brutale de l’émeute du Capitole a été condamné vendredi à sept ans de prison fédérale.

Shane Jenkins – qui se fait appeler « Skullet » en raison de son crâne rasé et de son mulet – a été reconnu coupable de neuf chefs d’accusation en mars, dont des troubles civils ; obstruction à une procédure officielle ; agresser, résister ou gêner un agent utilisant une arme dangereuse ; et la destruction de biens gouvernementaux.

Shane Jenkins. Tribunal de district américain pour le district de Columbia

Le gouvernement fédéral avait requis plus de 19 ans de prison fédérale, ce qui aurait été l’une des peines les plus longues prononcées dans une affaire du 6 janvier. La peine la plus longue jusqu’à présent a été prononcée contre Enrique Tarrio, l’ancien chef des Proud Boys, qui a été condamné à 22 ans de prison fédérale le mois dernier après avoir été reconnu coupable de complot séditieux en mai.

L’avocat de Jenkins appelé Le 6 janvier, c’est « l’un des épisodes les plus tristes de l’histoire américaine » et il a déclaré qu’il « reste de nombreux escrocs qui restent libres de continuer à propager le « grand mensonge » selon lequel Trump a remporté les élections, Donald Trump étant parmi les plus importants ».

Le gouvernement appelé La conduite de Jenkins est « flagrante » et a déclaré qu’il « avait planifié une insurrection violente bien avant son arrivée » à Washington.

Son « absence de remords est extraordinaire » et il « pense que la violence politique est acceptable », a soutenu le procureur adjoint américain David Perri lors de l’audience de détermination de la peine vendredi.

Shane Jenkins au Capitole des États-Unis en 2021. Tribunal de district américain pour le district de Columbia

« Que se passe-t-il si son candidat préféré est reconnu coupable de quelque chose ? » » a demandé Perri, faisant référence aux quatre affaires pénales en cours contre l’ancien président Donald Trump, dont une affaire se déroulant dans le même palais de justice fédéral de Washington où Jenkins a été condamné. « Comment réagirait-il ? »

Perri a encouragé le juge à ne pas « lancer les dés avec l’avenir démocratique de ce pays ».

L’avocat Dennis Boyle a déclaré lors de l’audience que Trump avait promu « une fiction juridique » selon laquelle le vice-président Mike Pence pourrait annuler les résultats des élections, et que des personnes comme Jenkins étaient « particulièrement sensibles » aux mensonges et à la propagande de Trump.

Avant sa condamnation, Jenkins a parlé de son enfance troublée et a déclaré que sa vie avait commencé à s’effondrer lorsqu’il avait appris qu’il avait été adopté. Il a déclaré qu’il avait tenté de se détruire avec de la drogue et de l’alcool après avoir tué son beau-père lors d’une fusillade alors qu’il avait 20 ans. (Jenkins a déclaré qu’il avait tiré sur son beau-père en état de légitime défense et qu’il n’avait pas été inculpé.)

Le ministère de la Justice a également déclaré que Jenkins avait participé à une attaque contre l’accusé Taylor Taranto le 6 janvier – qui avait été arrêté à l’extérieur du domicile de l’ancien président Barack Obama – le 10 juillet, lorsqu’une douzaine de détenus seraient entrés dans la salle de télévision de leur cellule et auraient agressé Taranto. « parce que Taranto avait dit des choses désobligeantes à propos d’Ashli ​​Babitt et de sa mère. » Taranto a été placé en détention provisoire.

Au cours des 33 mois qui ont suivi l’attaque du Capitole, plus de 1 100 participants ont été arrêtés et environ 660 ont été condamnés à des peines, dont près de 400 ont été condamnés à des peines d’emprisonnement.