Shane Gross : Photographe de l’année au Musée d’histoire naturelle

Shane Gross, un photojournaliste canadien spécialisé dans la conservation marine, a remporté le titre de photographe animalier de l’année.

Son travail représente toute une vie : sa passion d’enfance pour les requins s’est transformée en un amour pour tout ce qui vit sous l’eau. Gross est fan des récits longs sur l’océan et l’impact positif et négatif que les humains ont dans les relations qu’ils entretiennent avec les grandes eaux.

Son image primée, intitulée « The Swarm of Life », représente un groupe de têtards dans le lac Cedar, sur l’île de Vancouver, en Colombie-Britannique. Il a fait de la plongée avec tuba pendant des heures afin de capturer l’image parfaite.

CTV News a rencontré Gross pour en savoir plus sur sa victoire. La transcription suivante a été modifiée pour plus de longueur et de clarté.

Rachel CrowSpreadingWings : D’accord, Shane, j’adore la photo, au fait. C’est absolument magnifique. Racontez-moi ce que vous avez ressenti lorsque vous avez découvert que votre photo était gagnante cette année.

Shane Gross: Je ne pouvais pas y croire. Une incrédulité absolue. Il y a une vidéo de moi flottant là-bas, et je ne me souviens pas vraiment de ce moment, mais j’étais assis là, tout détendu parce que j’étais tellement convaincu que je n’allais pas gagner. J’avais mon téléphone portable pour filmer celui qui allait gagner. J’ai pensé que ce serait un moment sympa de le filmer pour eux.

Et puis, quand ils ont prononcé mon nom, j’ai juste regardé autour de moi et j’ai commencé à secouer la tête, comme s’il devait y avoir une erreur. Est-ce une blague ?

La première ligne de mon discours d’acceptation. Je pense que la plupart des gens n’ont pas compris ma référence, mais je dis que le sang de ce porc va me tomber du plafond.

C’était une référence au film Carrie. Mais oui, j’étais sûr qu’il devait y avoir quelque chose qui n’allait pas. C’était très surréaliste. Je participe au concours depuis 2011 et c’est, vous savez, l’apogée des rêves de tout photographe animalier. Donc, réaliser mes rêves ce jour-là était époustouflant.

RCSW : Et combien de photos avez-vous soumises ?

SG: Vous obtenez 25 images par photographe. Cela ne sert à rien d’en soumettre seulement 24, alors j’en ai soumis 25.

RCSW : Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette photo pour votre 25e ?

C’était une combinaison de choses. C’est le fait qu’ils ont une catégorie de zones humides et cette image correspond évidemment très bien à cette catégorie. C’est un domaine très négligé. Je comprends que le Photographe animalier de l’année du Musée d’histoire naturelle a introduit cette catégorie de zones humides parce qu’ils ne recevaient pas beaucoup d’entrées et qu’ils voulaient encourager les photographes à prêter attention à ces zones, pour leur apporter plus d’amour et, espérons-le, plus de protections.

RCSW : C’était donc la principale motivation pour choisir cette image. Et quand vous l’avez vu pour la première fois, quand vous avez eu pour la première fois l’image en main, qu’en avez-vous pensé ?

SG: Eh bien, je suis un très critique. Et vous savez, la plupart des photographes sont très critiques à l’égard de leur propre travail. Pour moi, il s’agissait de réduire les choses : j’ai pris des centaines de photos ce jour-là. Vous le réduisez à votre top 10 ou à tout ce que vous allez traiter et corriger les couleurs. À partir de là, il regarde tous les petits détails : « Eh bien, cette photo ici a cette petite chose que j’aime, mais celle-ci est cette petite chose que j’aime. » Et finalement, vous le réduisez en disant : « D’accord, je pense que c’est le meilleur », mais vous ne savez pas vraiment. Peut-être que vous le montrez à vos amis, à votre famille ou autre et qu’ils donnent leur avis.

Mais je suis convaincu d’avoir sélectionné le bon cadre maintenant.

Image de Shane Gross, prise sous la surface du lac Cedar sur l’île de Vancouver, en Colombie-Britannique (Image gracieuseté de Shane Gross)

RCSW : Ouais. Sans blague. D’où vient votre passion pour la photographie ?

SG: Honnêtement, je ne sais pas. Je m’intéresse à la photographie depuis que je suis petit, mais plus encore, je suis obsédé par tout ce qui se passe sous l’eau. J’ai grandi à Regina, en Saskatchewan. Nous nous dirigions vers Last Mountain Lake chaque fois que nous en avions l’occasion et nous allions pêcher. Et je pense que cela a commencé ma connexion avec tout ce qui était sous l’eau.

Et puis je suis devenu obsédé par l’océan, les requins et tout ce genre de choses, et la photographie est tout simplement un excellent moyen de donner vie à ce monde. Tout le monde ne peut pas faire de la plongée avec tuba ou sous-marine, c’est donc un véritable honneur de pouvoir montrer ce monde à des gens qui autrement ne le verraient pas.

RCSW : Des conseils pour les futurs photographes ou pour les personnes qui ne pensent pas que leur travail est bon ?

SG: J’arrêterais probablement maintenant. Non, oui, il n’y a vraiment aucun moyen de contourner ce problème. Vous devez simplement consacrer votre temps à filmer tout ce qui vous intéresse. Cela semble ringard, mais c’est tellement vrai. Il faut vraiment suivre son cœur. Quoi que vous aimiez, c’est ce que vous devriez photographier.

Et si cela signifie que vous photographiez vos animaux de compagnie, votre famille, votre communauté, quoi qu’il en soit, je crois que le monde serait meilleur si davantage de gens sortaient et partageaient leur amour et leur passion les uns avec les autres. Et nous pouvons mieux nous comprendre. Nous pouvons mieux comprendre le monde naturel. Et j’espère que d’autres bonnes choses en découleront.

RCSW : Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez ajouter ?

SG: Je pense qu’il est juste important d’ajouter que le concours Wildlife Photographer of the Year touche des millions de personnes. Il présente une exposition itinérante. Ainsi, avec autant de personnes capables de voir ces images et de lire les histoires qui se cachent derrière elles, un réel changement peut en découler. J’espère que cette image incitera les gens à protéger les zones humides ou à sortir explorer les zones humides de leur jardin et à se battre pour elles.