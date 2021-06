Shane Duffy dit qu’il a « tourné une page » mentalement après avoir enduré une année extrêmement difficile alors qu’il était prêté au Celtic.

Le défenseur de la République d’Irlande a été victime d’abus en ligne après avoir subi une perte de forme à Glasgow et a perdu sa place dans la formation de départ du Celtic.

Duffy a été critiqué pour certaines de ses performances alors que les espoirs de titre consécutifs du Celtic sont partis en fumée et sont revenus à Brighton tôt après qu’une blessure l’ait exclu des deux derniers matchs de la saison.

« Je pense qu’il a été bien noté que j’ai eu des moments difficiles sur et en dehors du terrain », a déclaré Duffy. « Je sens que je l’ai géré du mieux que j’ai pu.

« Je n’avais pas prévu que ça se passe comme ça, mais c’est le revers que j’ai et je suis assez grand et moche pour y faire face et sortir de l’autre côté.

« Cette saison est terminée maintenant et je sens mentalement que j’ai tourné une page, et je ne vais pas m’arrêter maintenant. Je vais continuer tout l’été et être prêt pour la pré-saison et commencer à courir.

« Je sens que j’ai eu une année sabbatique où je n’ai pas joué mes meilleurs trucs et je suis prêt à récupérer cela la saison prochaine. »

















3:35



Temps forts du match amical entre la Hongrie et la République d’Irlande



Duffy, quant à lui, pense qu’il serait « stupide » d’annuler les espoirs de qualification de l’Irlande pour la Coupe du monde à seulement deux matchs de la campagne.

Les défaites consécutives contre la Serbie et les vairons du Luxembourg en mars ont représenté le pire départ possible pour les hommes de Stephen Kenny et avec le Portugal, l’Azerbaïdjan et le retour contre la Serbie à venir en septembre, leur tâche ne sera pas plus facile.

Cependant, le défenseur central Duffy, qui a disputé la phase finale de l’Euro 2016, est catégorique sur le fait qu’il y a trop de football à jouer pour être encore certain de la façon dont le groupe A se déroulera.

















1:12



Chiedozie Ogbene, Duffy et Adam Idah de la République d’Irlande réagissent après avoir été hués pour s’être mis à genoux mardi par une partie des fans hongrois



Il a déclaré: « Vous avez toujours cette croyance. Ce n’était que quelques matchs joués et si vous nous radiez maintenant, ce serait stupide, je dirais.

« Nous ne faisons que commencer, espérons-le, et il s’agit des performances qui se transforment en résultats et nous allons choquer quelques équipes, espérons-le, et démarrer.

« Nous croyons pleinement que le manager a la bonne chose à faire ici et avec un peu de chance avec les joueurs et Covid et des trucs comme ça, nous pouvons démarrer. »

Les défaites en qualification sont survenues au milieu d’une série de 11 matchs sans victoire au début du règne de Kenny et l’ont obligé à répondre à des questions sur ses méthodes et la refonte de l’équipe qu’il a menée pour donner sa chance aux jeunes.

Ils ont suivi une sortie déchirante des éliminatoires de l’Euro 2020 aux tirs au but en Slovaquie – un match pour lequel le manager, pas pour la dernière fois, a été privé de joueurs clés par les protocoles de coronavirus.

Image:

Duffy est revenu dans la formation de départ irlandaise à Budapest



Cependant, après avoir vu son équipe mettre fin à leur attente d’une victoire en Andorre jeudi soir dernier, puis enchaîner avec un match nul 0-0 en Hongrie mardi soir dans lequel les jeunes Gavin Bazunu, Caoimhin Kelleher et Adam Idah ont joué des rôles clés. , Duffy est convaincu qu’il y a lieu d’être optimiste.

Il a déclaré: « Écoutez, nous sommes évidemment déçus de l’année que nous avons eue. Nous pensons que nous n’avons pas vraiment ce que nous méritons, mais c’est le football et nous avons été très malchanceux avec certaines situations avec des joueurs blessés et Covid.

« Nous savons que nous devons nous améliorer et nous savons que nous devons obtenir des résultats dans les matchs de qualification. Nous avons pris un mauvais départ, donc il y a beaucoup à faire, mais ces 10 jours ensemble donnent l’impression que nous passons un cap et j’espère que nous pourrons nous appuyer dessus. »