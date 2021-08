Shane Beamer excité pour son premier camp en tant qu’entraîneur-chef des Gamecocks

COLUMBIA, SC: Shane Beamer a beaucoup d’yeux sur lui alors qu’il ouvre son premier camp d’automne en tant qu’entraîneur de football de la Caroline du Sud, dont quelques-uns dans sa propre famille.

Beamer était allé sur la côte de la Caroline du Sud pour quelques jours de repos et de plaisir en famille avant le début du camp lorsque son fils Hunter, 8 ans, lui a conseillé d’essayer de ne pas être licencié cette année. »

Histoire vraie. Je souhaite que ce soit une blague, Beamer a souri jeudi.

Beamer se félicite de tout examen minutieux en tant qu’entraîneur-chef pour la première fois dans l’espoir de redynamiser un programme qui est passé 2-16 (et 5-13 dans la Conférence du Sud-Est) au cours des deux dernières années. Le fils du grand Frank Beamer de Virginia Tech a aidé plusieurs entraîneurs à succès comme Steve Spurrier avec les Gamecocks, Kirby Smart en Géorgie, Lincoln Riley en Oklahoma et même son père avec les Hokies.

Beamer pense qu’il est prêt à relever le défi de ramener les Gamecocks à la manière de gagner qu’ils avaient sous Spurrier lorsqu’ils ont obtenu une fiche de 11-2 pendant trois saisons consécutives de 2011 à 2013.

Il comprend que ce ne sera pas facile. Mais a approché chaque jour depuis qu’il a pris le relais comme une chance de s’améliorer. Beamer a rencontré son équipe jeudi et le groupe entrera sur le terrain pour son entraînement d’ouverture vendredi alors qu’il se prépare pour un match à domicile avec Eastern Illinois le 4 septembre.

Les émotions de Beamer ont augmenté à mesure que le camp d’automne se rapprochait.

Je dirais trop excité, a déclaré Beamer. Mais j’essaye de me calmer un peu.

Cela risque d’être difficile pour le fils de l’entraîneur. Il est apparu à 4h15 jeudi matin et n’a pas pu se rendormir, alors il s’est juste rendu au bureau pour affiner les plans qu’il a dit avoir terminés en mai.

Il y a toujours eu de l’enthousiasme au cours des dernières années pour Beamer, 44 ans, lorsqu’il se préparait à entraîner des secondeurs en Caroline du Sud, des porteurs de ballon à Virginia Tech ou des bouts serrés à Oklahoma dans le passé. Maintenant, vous avez tellement de choses en tête, a déclaré Beamer.

Le père de Beamer, Frank, semble beaucoup plus positif que son petit-fils quant aux chances de succès de Shane. L’aîné Beamer, qui servira de ressource à son fils avec les Gamecocks, pense que Shane est en avance sur son vieil homme à des moments similaires de leur carrière.

Je le regarde et je vois un gars qui est loin devant moi, a déclaré Frank Beamer. «Il fait vraiment, je pense, du bon travail.

Shane Beamer a eu un travail énorme au début, convainquant une équipe en difficulté qui a subi le limogeage de Will Muschamp à la mi-saison que des jours meilleurs pourraient arriver le plus tôt possible.

Il a dit à l’équipe qui demanderait leur confiance lors de cette première réunion, mais travaillerait chaque jour pour gagner et faire ses preuves.

Le quart-arrière de deuxième année Luke Doty, le partant à la fin de l’année dernière, a déclaré que l’approche de Beamer avait séduit les joueurs qui voulaient quelque chose en quoi croire après les problèmes de l’année dernière. ‘

Je ne pense pas qu’il nous a fallu très longtemps pour ramasser ce qu’il apporte à la table, a déclaré Doty. Je pense qu’il a vraiment confiance en lui. Là où il intervient, il apporte un réel sentiment d’énergie positive.

L’entraîneur de la ligne offensive Greg Adkins, qui avait travaillé pour Phil Fulmer au Tennessee, avait parlé avec Frank Beamer dans le passé et avait vu la même manière amicale et familiale à Shane lorsqu’il a interviewé pour un poste dans le personnel.

Lorsque j’ai reçu l’appel, il ne m’a pas fallu plus de trois secondes pour dire, oui, à l’offre de Beamer, a déclaré Adkins. J’ai eu une vision de ce à quoi cette chose allait ressembler et ça commence à ressembler à ça.

Comme Beamer l’a souligné à plusieurs reprises jeudi, il y a beaucoup, beaucoup d’obstacles à franchir avant que les Gamecocks ne jouent au football gagnant. Mais il a un plan, affiné par des années à regarder des dirigeants couronnés de succès, qui, selon lui, peut fonctionner pour les Gamecocks.

Comme dirait l’entraîneur Spurrier, la saison des discussions est terminée, a déclaré Beamer. C’est réel et cela a commencé aujourd’hui.

