Shane Battier rejoint le conseil d’administration de Yext

Le joueur de basket-ball professionnel américain à la retraite Shane Battier s’entretient avec les médias lors d’une conférence de presse après que Vince Carter n ° 15 des Grizzlies de Memphis (non illustré) a reçu le prix de coéquipier de l’année Twyman-Stokes 2015-16 avant le match 3 de la NBA 2016 Finale entre les Cleveland Cavaliers et les Golden State Warriors au Quicken Loans Arena le 8 juin 2016 à Cleveland, Ohio. Ronald Martinez | Getty Images

Avant de prolonger sa carrière de cadre au sein de la National Basketball Association, l’ancien attaquant du Miami Heat Shane Battier positionne ses affaires loin du sport. Battier, 42 ans, a rejoint mercredi la société de logiciels basée à New York Yext en tant que membre du conseil d’administration. Yext est une société de recherche en intelligence artificielle qui propose une gestion des données de marque et aide les entreprises à accroître leur présence numérique. Il a des accords avec des sociétés telles que Verizon, Marriott et Samsung. Yext est devenue publique en 2017 et est cotée à la Bourse de New York. Il a une capitalisation boursière d’environ 1,8 milliard de dollars. « Quand vous plongez dans l’expérience du monde de la recherche, vous descendez dans des terriers de lapin », a déclaré Battier à CNBC dans une interview à propos de son dernier mouvement jeudi. « C’est vraiment une technologie incroyable et une opportunité de mettre mon empreinte sur ma première expérience en affaires. » « Autrefois », a-t-il ajouté, « la recherche était en panne autour des « mots-clés ». Cette technologie est en quelque sorte en train de disparaître. C’est une idée nouvelle que Yext développe que vous obtenez réellement des réponses à vos questions lorsque vous interrogez quelque chose. « Battier a déclaré qu’il apporterait à Yext une expérience de « team building », quelque chose qu’il a appris en jouant 13 saisons dans la NBA. L’ancien joueur vedette de l’Université Duke a joué pour les Memphis Grizzlies, les Houston Rockets et le Miami Heat, où il a remporté deux championnats en 2012 et 2013.

Howard Lerman, PDG, Yext Scott Mlyn | CNBC

« J’ai été dans des endroits où j’ai changé de culture – d’une culture perdante à une culture gagnante », a-t-il déclaré. « Je connais les équipes, et je connais les gens et parfois la technologie, nous sommes tellement pris par les données et la technologie que nous développons, mais vous avez besoin de personnes pour exécuter. »

Vous cherchez quelque chose de nouveau ?

Battier a quitté son poste de vice-président de l’analyse et du développement du basket-ball de Heat en juin. Il est actuellement lié à des postes de front-office dans toute la ligue, dont les Utah Jazz, où l’ancien coéquipier Dwyane Wade est désormais copropriétaire. Lorsqu’on lui a demandé s’il envisageait d’occuper un autre poste dans les opérations de basket-ball, Battier n’a pas rejeté l’idée mais a ajouté que l’établissement de ses affaires personnelles loin de la NBA était l’objectif principal. « Je suis en train de gratter mes affaires en ce moment, a dit Battier. « Le basket-ball fera toujours partie intégrante de ma vie. Je ne dirai jamais non pour reprendre un rôle plus officiel … mais en ce moment, j’essaie de faire ma marque en tant qu’homme d’affaires. » Battier a fait 55 millions de dollars dans sa carrière, selon Spotrac, un site internet les pistes des contrats sportifs. Il a qualifié son style d’investissement de « conservateur », ajoutant: « Je n’ai pas eu trop de pertes et d’échecs qui m’ont coûté cher ».

Shane Battier (31 ans) des Miami Heat ne parvient pas à contourner Roy Hibbert des Indiana Pacers au panier au premier quart du match 3 de la finale de la Conférence de l’Est à l’AmericanAirlines Arena de Miami le samedi 24 mai 2014. Charles Trainor Jr. | Héraut de Miami | Service de presse de la Tribune | Getty Images