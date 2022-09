Shanaya Kapoor s’ouvre sur Bedhadak au milieu d’une réaction de népotisme: “Je veux que les gens sentent que j’ai mérité cette opportunité”

Lorsque Karan Johar a annoncé qu’il lançait Shanaya Kapoor, fille de Sanjay Kapoor et Maheep Kapoor à Bedhadak plus tôt cette année, cela a déclenché un énorme débat sur le népotisme. Les gens ont critiqué le cinéaste à gauche, à droite et au centre pour avoir toujours donné de grandes pauses aux enfants vedettes, Shanaya a récemment déclaré qu’elle voulait faire sentir aux gens qu’elle avait mérité cette opportunité en montrant son courage d’actrice à travers sa performance.

“Je suis reconnaissant de cette opportunité et je travaille très dur pour prouver que je le mérite. Je veux que ma performance dans ce film donne aux gens le sentiment que j’ai mérité cette opportunité, que je ne l’ai pas gâchée ou que je l’ai fait. “Je ne le prends pas pour acquis. J’ai travaillé très dur et je continuerai”, a déclaré Shanaya à Zoom dans une interview. Elle a ajouté qu’elle était à la fois nerveuse et enthousiasmée par ses débuts à Bollywood et qu’elle n’était qu’à un pas de réaliser son rêve d’enfance.

Outre Shanaya, Bedhadak présente également Gurfateh Pirzada et Lakshya dans leurs premiers rôles. Les premières affiches du film ont été publiées plus tôt cette année par la poignée Instagram de Dharma Productions. Le moment après la grande annonce, les membres de la fraternité du film se sont précipités pour adresser leurs meilleurs vœux dans la section des commentaires.

Bedhadak devait sortir cette année, cependant, pendant longtemps, il n’y a pas eu de mise à jour de la part des fabricants. Il a ensuite été rapporté que Karan Johar avait mis le film de côté ou l’avait reporté indéfiniment en raison de certaines difficultés. Plus tard, il a clarifié l’air en déclarant que le film est sur la bonne voie et qu’il ira sur les parquets l’année prochaine.

Le film sera réalisé par Shashank Khaitan. Avant ses débuts, Shanaya a travaillé sur la vedette de Jhanvi Kapoor, Gunjan Saxena, en tant qu’assistante réalisatrice pour comprendre le cinéma. La jeune femme de 21 ans a déjà la police de la mode avec ses apparitions époustouflantes et sa confiance en soi, il semble que Shanaya soit prête à embrasser le monde du showbiz comme une pro.