Shanaya Kapoor, Sanjay Kapoor groovent sur des rythmes dhol, Maheep Kapoor partage une vidéo

Maheep Kapoor a téléchargé des vidéos et des images sur Instagram à partir d’une cérémonie de fiançailles. Elle a posté des vidéos d’elle dansant sur des rythmes dhol avec sa fille Shanaya Kapoor et l’acteur-mari Sanjay Kapoor. Tous, y compris le frère de Shanaya, Jahaan Kapoor, étaient là pour les fiançailles de Rishi Sujan et Vedika Karnani.

Shanaya s’est habillée d’un sari marron avec des paillettes dorées et a laissé ses cheveux détachés. Sanjay était vêtu d’un manteau Nehru noir, d’un pantalon noir et d’une chemise blanche. Maheep a enfilé une dupatta de créateur rouge avec un costume de créateur vert. Elle a partagé une vidéo de Sanjay dansant énergiquement son cœur sur un dhol. De plus, Shanaya dansait sur les sons du dholak et rayonnait tout au long de la vidéo.

Partageant les photos et les vidéos sur Instagram, Maheep a écrit: “Il n’y avait que de l’amour dans cette pièce.”

Découvrez le poste ici:







La fille de Maheep et Sanjay Kapoor, Shanaya, est une Kapoor. Jahaan Kapoor est son jeune frère. En 2020, elle fait ses débuts à Bollywood en tant qu’assistante réalisatrice sur le film Gunjan Saxena : The Kargil Girl. Son 23e anniversaire a récemment été célébré avec l’actrice Ananya Panday et la petite-fille d’Amitabh Bachchan, Navya Naveli Nanda.

Avec le film bollywoodien Bedhadak, réalisé par Karan Johar, Shanaya fera ses débuts d’actrice en tant que Nimrit. Elle apparaîtra dans le film avec Gurfateh Pirzada et Lakshya.

Pour les non-initiés, Maheep Kapoor a avoué que son mari, l’acteur Sanjay Kapoor, l’avait trompée dans les premières années de leur mariage lors de la dernière saison de Fabulous Lives of Bollywood Wives.

Lisez aussi : Photos : Ananya Panday, Karan Johar, Sussane Khan et d’autres assistent à la fête d’anniversaire de Bunty Sajdeh

Selon Hindustan Times, elle a dit : « Maintenant tu le sais Seema. Initialement dans mon mariage, il y avait une indiscrétion que Sanjay avait ou quoi que ce soit. Je suis sorti avec Shanaya. Je me suis défendu mais ensuite, j’ai eu un nouveau-né. Encore une fois, en tant que femme et en tant que mère, la première priorité est mon enfant. Je devais à ma fille ce père incroyable, qu’il est. Je me le devais. Et si je regarde en arrière et si j’ai cassé cette connerie, je l’aurais regretté toute ma vie. Parce que quand mes enfants entrent chez moi, mon mari entre chez moi, c’est leur sanctuaire. Ils ont besoin de ressentir la paix. Et je sens que Sanjay me donne ça aussi », a déclaré Maheep.