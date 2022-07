Bedhadak: Shanaya Kapoor, Lakshay, la star de Gurfateh Pirzada n’est pas mise de côté, confirme Karan Johar

Shanaya Kapoor, la fille de Sanjay et Maheep Kapoor, fera bientôt ses grands débuts à Bollywood. Suite aux spéculations selon lesquelles son premier long métrage Bedhadak avait été reporté, Karan Johar, qui soutient le projet, a souligné que la production commencerait en 2019.





Auparavant, selon Zoom, le film de Dharma Productions avait été reporté ou mis de côté indéfiniment.

Dostana 2 était censé être le premier bollywoodien de Lakshay, anciennement connu sous le nom de Laksh Lalwani, et mettait en vedette à l’origine Janhvi Kapoor et Kartik Aaryan. Mais selon les rapports, Kartik a été évincé du projet en raison de ses différences créatives avec Johar et même Dharma avait publié une déclaration selon laquelle il refondrait le premier film de Collin D’Cunha.

Revenant aux principales stars de Bedhadak, Shanaya, fille de Maheep Kapoor et Sanjay Kapoor, a été vue dans l’émission de téléréalité Netflix Fabulous Lives of Bollywood Wives centrée sur les épouses des acteurs de Bollywood Neelam Kothari Soni, Maheep Kapoor, Bhavana Pandey et Seema Khan, qui a maintenant divorcé de Sohail Khan.

Lakshya est devenu célèbre après avoir dépeint le personnage historique de Porus dans l’émission télévisée Porus. Gurfateh a fait ses débuts à Bollywood dans le film Netflix Guilty titré par Kiara Advani. Guilty et Fabulous Lives of Bollywood Wives ont été financés par Dharmatic Entertainment, la société de contenu numérique sous Dharma Productions.

Bedhadak est dirigé par Shashank Khaitan qui a réalisé plusieurs films pour la société de Karan Johar, dont Humpty Sharma Ki Dulhania, Badrinath Ki Dulhania et Dhadak qui ont marqué les débuts à Bollywood du cousin de Shanaya, Janhvi Kapoor. Son dernier film Govinda Naam Mera avec Vicky Kaushal, Kiara Advani et Bhumi Pednekar devait sortir le 10 juin mais a été reporté.