Shanaya Kapoor interprète le Kathak sur la chanson Thare Rahiyo de ‘Pakeezah’

Shanaya Kapoor, la fille de Sanjay Kapoor et Maheep Kapoor, a fait les gros titres depuis que la productrice Karan Johar a annoncé qu’elle ferait ses débuts à Bollywood sous Dharma Productions.

Shanaya s’est récemment rendue sur son Instagram pour partager une vidéo d’elle en train de jouer du Kathak avec son professeur de danse, Charvi Bhardwaj, dans sa maison. Elle l’a légendé, « séance d’entraînement avec le professeur le plus patient et le plus incroyable @charvi.b #happywhenidance ». Shanaya portait un kurta anaakali jaune et un churidaar blanc pendant qu’elle exécutait la danse sur Thare Rahiyo de Lata Mangeshkar du film ‘Pakeezah’ (1972).

Shanaya est souvent vue traîner avec ses meilleures amies Ananya Panday et Navya Naveli Nanda en train de passer un moment fou ensemble et est souvent tapée à l’extérieur des salons et des restaurants. Beaucoup ne le savent peut-être pas, mais elle est une danseuse de Kathak de formation et a également travaillé dans le film « Gunjan Saxena: The Kargil Girl » en tant qu’assistante réalisatrice.

Shanaya commencera à tourner pour ses débuts en juillet, bien que les détails du projet aient été gardés secrets.

Elle a récemment partagé des photos d’une séance photo amusante avec ses amis, Ananya Pandey et Navya Naveli Nanda, où le groupe a pris quelques poses loufoques. Alors qu’Ananya et Shanaya se jumelaient dans leurs hauts noirs et leurs jeans bleus, Navya a opté pour une combinaison noire pour la nuit. Partageant les photos, Shanaya a écrit, « mon peu fou »

Les photos étaient comme par beaucoup, en particulier leurs mères Maheep Kapoor et Bhavna Pandey. Mais c’est le commentaire du père laveur Sanjay Kapoor sur les photos qui a pris le gâteau. Il a écrit: « Voilà mon sommeil ce soir. » Shanaya lui a répondu en disant: « @sanjaykapoor2500 tu peux aussi sortir et rejoindre. »