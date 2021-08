Shanaya Kapoor fait tomber les mâchoires dans un haut rouge à épaules dénudées, écrit le célèbre dialogue de Kareena Kapoor de ‘K3G’

Shanaya Kapoor, fille de Sanjay Kapoor et Maheep Kapoor, fait des vagues sur les réseaux sociaux ces jours-ci avec ses photos. Elle est fréquemment photographiée avec les enfants de célébrités, comme Suhana, la fille de Shah Rukh Khan, Ananya Pandey, la fille de Chunky Panday, et d’autres. Prenant sur Instagram, Shanaya a partagé une jolie photo d’elle portant un haut rouge à épaules dénudées sur Instagram. Elle arbore un maquillage rosé qui comprend des lèvres nude, une base légère et un fard à paupières légèrement dramatique avec un eye-liner.

Shanaya a complété son ensemble avec un collier et des boucles d’oreilles. Elle est magnifique avec ses cheveux laissés ouverts.

Elle a sous-titré la photo comme « Dis-moi comment c’était », qui est le dialogue de Kareena Kapoor de « Kabhi Khushi Kabhie Gham » de Karan Johar.

Voir le post ici-

Suhana Khan est allée dans la section des commentaires et a écrit « STOP » et dans un autre commentaire, elle a laissé tomber des emojis de feu.

Les fans ont également profité de la section des commentaires et étaient de tout cœur pour l’enfant vedette.

L’un a écrit » quel service « , un autre a écrit » très beau « , un troisième a écrit » caca de 20 ans « .

Côté travail, Shanaya suivra les traces d’Alia Bhatt, Janhvi Kapoor et Ananya Pandey en faisant ses débuts à Bollywood avec un projet de Dharma Productions. Shanaya a rejoint Dharma Cornerstone Agency, la société de gestion des talents de Karan Johar.

Partageant la nouvelle de son premier film sur Instagram en mars, elle a écrit : « Je me suis réveillée aujourd’hui avec le cœur le plus reconnaissant ! Voici un grand voyage à venir avec la famille Dharma Cornerstone Agency. Excité de lancer mon PREMIER FILM (ahh !) en juillet par Dharma Productions, j’ai hâte que vous voyiez tous ce que nous préparons ! Restez à l’écoute! #DCASquad. »