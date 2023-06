Shanaya Kapoor enflamme Internet avec ses mouvements de danse sexy, les fans l’appellent « la version plus jeune de Katrina Kaif »

Shanaya Kapoor qui est la fille de Sanjay Kapoor et Maheep Kapoor n’a pas encore fait ses débuts à Bollywood, cependant, elle fait déjà la une des journaux pour ses mouvements de danse grésillants qui ont des fans la comparant à Katrina Kaif.

Jeudi, Shanaya Kapoor a sorti une vidéo à couper le souffle montrant ses mouvements de danse sexy sur la chanson Gali Gali chantée par Neha Kakkar. Shanya a été vue portant un soutien-gorge de sport vert de Puma et un bas taille basse noir. Elle a gardé ses mèches ouvertes tout en dansant, ce qui lui a donné un air sensuel. La vidéo de danse de Shanaya n’a pas seulement suscité l’amour du public, mais aussi un grand cri de ses amis et de sa famille.





La cousine de Shanaya Kapoor, Janhvi Kapoor, a été hypnotisée par les mouvements de danse de sa sœur et a commenté : « Trop bien. Sa meilleure amie Suhana Kapoor a écrit : « Wowww, incroyable. » Sa mère Maheep Kapoor a également commenté, Whoottt, Whoott. Les mouvements de danse de Shanaya ont impressionné les internautes et certains l’ont même comparée à Katrina Kaif. L’un des commentaires disait: « Si Katrina Kaif avait une fille. » Un autre a écrit : « Une autre Katrina Kaif de cette génération, j’ai hâte de voir vos débuts. Un autre fan a commenté: « Elle ressemble à une version plus jeune de Katrina, magnifique. » Un autre a commenté, « Mini Katrina Kaif ».

Bien que Shanaya Kapoor n’ait pas encore fait ses débuts, elle bénéficie déjà d’un énorme nombre de fans. Elle est prête à faire ses débuts à Bollywood prochainement avec le film Bedhadak. Elle commencera le tournage du film cette année. Le film est réalisé par Shashank Khaitan et soutenu par Karan Johar. On verra Shanaya partager l’écran avec Lakshay Lalwani qui était censé faire ses débuts avec le film désormais abandonné Dostana 2. Le film met également en vedette Gurfateh Pirzada.

Pendant ce temps, Katrina Kaif sera ensuite vue dans le film Tiger 3 barré par Maneesh Sharma. L’actrice sera vue partager l’écran avec Salman Khan et Emraan Hashmi dans le film. Le film d’action-thriller devrait sortir à Diwali. L’actrice a également un joyeux Noël en préparation dans lequel on la verra partager l’écran avec Vijay Sethupathi.

