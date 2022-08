Shanaya Kapoor a l’air fascinante dans un sari blanc glamour à la fête pré-mariage de Kunal Rawal

Le créateur de mode populaire Kunal Rawal est prêt à se marier avec Arpita Mehta lors d’une cérémonie privée. Les festivités prénuptiales ont déjà commencé, le couple se mariera le 28 août lors d’une cérémonie privée.

Des célébrités telles que Malaika Arora, Varun Dhawan, Maheep Kapoor, Shanaya Kapoor et d’autres ont assisté à la fête pré-mariage vendredi. La vidéo et la photo font le buzz sur les réseaux sociaux. Dans l’une des vidéos virales, Shanaya Kapoor peut être vue portant un magnifique sari blanc et posant avec sa mère Maheep Kapoor.

Shanaya a l’air fascinante, on peut la voir sourire aux caméras. Son sourire a conquis les cœurs, les internautes l’ont félicitée pour sa gentillesse envers les médias. L’un des utilisateurs des médias sociaux a écrit : « Iski mummy isse jyada soni hain ». Le deuxième a dit: “Ils sont tous les deux beaux.” La troisième personne a écrit: “C’est si mignon.” La quatrième personne a écrit: “Les deux ont l’air de superbes tenues de créateurs indiens sont toujours au rendez-vous.”





Le cinquième a dit, “elle est vraiment gentille.” La sixième personne a commenté: “Les deux ont l’air de superbes tenues de créateurs indiens sont toujours au rendez-vous.” La septième personne a dit: “Elle est vraiment gentille.”

Plus tôt, Shanaya avait partagé les premières affiches de son premier film, “Bedhadak”, sur son compte Instagram. Le film, produit par Karan Johar, met également en vedette les nouveaux venus Lakshay Lalwani et Gurfateh Pirzada.

Décrivant ses co-stars comme “suaves”, elle a écrit : “Une nouvelle ère d’amour est remplie de passion, d’intensité et de frontières qui seront franchies ! Présentant #Bedhadak où je peux partager l’écran avec mes co-acteurs suaves, Lakshya & Gurfateh – réalisé par le seul et unique Shashank Khaitan ! @karanjohar @apoorva1972 @shashankkhaitan @itslakshya @gurfatehpirzada @dharmamovies @mentor_disciple_films”

“Bedhadak” est dirigé par le réalisateur Shashank Khaitan, qui était également le réalisateur du cousin de Shanaya, le premier film de Janhvi Kapoor, “Dhadak”, sorti en 2018.