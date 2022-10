Shanae et Logan se battent alors qu’il choisit Kate – Hollywood Life

Voir la galerie





Les femmes d’origine sont retournées à la plage lors de l’épisode du 25 octobre de Baccalauréat au paradis. Si certains couples étaient encore solides, d’autres avaient des choses à discuter. Shanae Ankney était ravi de revenir à Logan Palmier. Même si elle est allée à un rendez-vous avec Tyler Norris pendant une semaine fractionnée, Shanae pensait certes à Logan la plupart du temps où elle était absente et elle voulait le revoir. À l’insu de Shanae, cependant, Logan avait noué une nouvelle relation avec Kate Gallivan.

Immédiatement après son retour, Shanae a écarté Logan. “Être loin de toi m’a fait penser à quel point je tiens vraiment à toi et que je t’apprécie”, a-t-elle admis. “Je suis allé à un rendez-vous avec Tyler. C’était amusant, mais je viens de réaliser qu’il ne me fait pas ressentir ce que Logan me fait ressentir. Tu me fais me sentir tellement en sécurité, à l’aise et désirée. Je n’ai pas ressenti ça. Quand tu es près de moi, je sais que tu me regardes et que tu essaies de me trouver. J’aime où cela se passe et j’aime ce que j’ai avec toi.

Il était alors temps pour Logan de révéler ce qu’il avait fait. Il a expliqué qu’il avait d’abord eu un rendez-vous avec Sarah Hamrick, mais ne ressentait aucun lien avec elle. Puis, il a annoncé la nouvelle de Kate. “Je tiens toujours à toi et ce n’est pas facile, mais il y a quelqu’un qui m’a en quelque sorte entendu et vu et que je sens que je dois poursuivre”, a expliqué Logan. “Je ressens quelque chose de très fort pour Kate.” Logan a évoqué la façon dont Shanae avait précédemment eu un rendez-vous avec James Bonsall et l’embrassait sur la plage à la vue de tous. Même si Shanae a fini par donner à Logan sa rose sur James, Logan était certes toujours blessé par le PDA flagrant devant lui.

“En te regardant t’embrasser et t’embrasser avec lui, j’ai décidé de me donner la même chance de connaître quelqu’un”, a expliqué Logan. “Lorsque [you were] demandé comment tu allais et tu as dit quelque chose comme “Ce n’est pas facile de jongler avec deux hommes”, ça m’a fait mal. La façon dont je l’ai vu géré et la façon dont nous y avons travaillé ne me semblaient pas saines. La façon dont tu as parlé de la situation [with James] me fait un peu mal.

Shanae a clairement été prise au dépourvu par les aveux de Logan et lui a demandé pourquoi il ne lui avait pas dit cela plus tôt. “Je ne pense pas qu’il soit difficile de voir que cela blesserait quelqu’un”, a-t-il déclaré. “Mais je ne veux pas enlever ou oublier les bons moments que nous avons partagés.” C’était tout ce que Shanae avait besoin d’entendre, et elle s’éloigna de la conversation. Dans un confessionnal, elle a fulminé: «Tu te moques de moi? Kate ? Elle est bruyante, elle n’est pas gentille, elle est grossière. Nous ne nous rapportons même pas. Nous ne sommes pas comparables.

Shanae et Kate avaient en fait une histoire, car elles étaient toutes les deux dans la saison 26 de Le célibataire. Bien que Kate ait été éliminée au cours de la semaine 2, elle n’a pas hésité à en parler à Shanae pendant Les femmes disent tout. De retour sur la plage, Kate a assuré à Logan qu’il n’avait rien fait de mal et ils se sont rassurés qu’ils étaient engagés l’un envers l’autre. Shanae a vu la conversation se dérouler et était en colère contre Logan et Kate pour s’être réunis juste devant elle. “F *** Kate et son idiot de ne pas s’éloigner”, a-t-elle déclamé. « Pourquoi seriez-vous bien en vue de là où je suis ? La Logan que j’ai rencontrée avant mon départ était très différente de celle que j’avais à mon retour.

Geneviève Parisi a exhorté Shanae à dire à Logan exactement ce qu’elle ressentait, alors elle a interrompu Logan et Kate pour l’écarter à nouveau. Les deux ont fait des allers-retours, mais n’ont pas pu se mettre d’accord sur ce qui n’allait pas entre eux. Shanae a mis fin à la conversation encore plus en colère que lorsqu’elle l’avait commencée. Pendant ce temps, Kate a décidé qu’elle voulait avoir une conversation avec Shanae afin qu’ils puissent trouver un “terrain d’entente” maintenant qu’ils seraient ensemble sur la plage. “Penser que vous avez une connexion avec un gars, puis revenir et que quelqu’un d’autre a pris cette place, ça ne fait pas du bien”, a-t-elle admis. “Mais je veux aussi lui faire savoir que ce n’est pas bien de me reprocher ça.”

Shanae ne voulait pas l’entendre, cependant. Elle et Kate se sont disputées sur la plage, où Shanae a critiqué Kate pour avoir eu une conversation avec Logan juste devant elle. Kate a essayé de s’excuser, mais cela est tombé dans l’oreille d’un sourd, et elle a accusé Shanae d’être fausse en affirmant qu’elle “tournait une nouvelle page” de qui elle était. Le célibataire. La conversation entre les femmes ne s’est pas bien terminée. “Vous ne pouvez faire confiance à personne”, a conclu Shanae. “Maintenant, je veux juste me connecter avec quelqu’un et ressentir quelque chose pour quelqu’un et le faire juste devant [Logan’s] Visage.”