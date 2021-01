Shamsur Rahman Faruqi, figure imposante de la littérature ourdou, décède à 85 ans

Cette nécrologie fait partie d’une série sur les personnes décédées dans la pandémie de coronavirus. En savoir plus sur les autres ici. Shamsur Rahman Faruqi, une voix créative et critique dans la littérature ourdou pendant plus d’un demi-siècle, est décédé le 25 décembre à son domicile à Allahabad, en Inde. Il avait 85 ans. La cause était des complications de Covid-19, a déclaré sa fille Mehr Afshan Farooqi. (M. Faruqi a changé l’orthographe de son nom de famille dans les années 1980.) M. Faruqi a été crédité parmi les savants de la renaissance de la littérature ourdou, en particulier des 18e et 19e siècles. Sa production au fil des ans en tant qu’érudit, éditeur, éditeur, critique, historien littéraire, traducteur et écrivain acclamé de poésie et de romans a été variée et prolifique.

Son objectif principal était de récupérer la culture et la littérature indo-islamiques des effets du colonialisme. Le Mouvement des écrivains progressistes de gauche était en vogue depuis les années 1930, lorsque l’Inde était encore sous domination britannique. La littérature qui n’était pas conforme à ses idéaux marxistes de révolution était tombée en disgrâce. En 1966, lorsque M. Faruqi est devenu le rédacteur fondateur et éditeur de la revue littéraire moderniste Shabkhoon, il a fourni une plate-forme pour d’autres voix et a encadré de nombreux jeunes écrivains pour qu’ils écrivent ce qu’ils voulaient, dans le style qu’ils voulaient. En plus de commander tous les écrits du magazine, M. Faruqi a édité chaque pièce et a écrit de la poésie, des critiques et des traductions en ourdou d’œuvres importantes. Il a fait ce travail en plus de son travail de fonctionnaire au Service postal indien. «Il a littéralement brûlé l’huile de minuit pour continuer à éditer son magazine et à écrire ses livres», a déclaré Mme Farooqi, sa fille, lors d’un entretien téléphonique. Son épouse, Jamila Farooqi, a fourni un soutien émotionnel et financier pour maintenir le magazine sous forme imprimée pendant près de 40 ans. «Sans Jamila, il n’y aurait pas eu de Shabkhoon, et sans Shabkhoon, ma lutte pour devenir un écrivain de mon genre n’aurait jamais pris fin», M. Faruqi a dit au journal Mint en 2014. La fille de M. Faruqi s’est souvenue d’une enfance au cours de laquelle elle et sa sœur cadette, Baran, ont appris à réciter de la poésie ourdou et perse dès leur plus jeune âge. Leur mère perdait parfois son sang-froid devant les piles de livres de leur père, empilées haut dans chaque pièce de leur grande maison. La collection de M. Faruqi comprenait plusieurs milliers de livres, parmi lesquels de nombreuses premières éditions et d’autres volumes rares en plusieurs langues. Polyglotte, il parlait couramment l’anglais, l’ourdou, l’hindi, le persan, le français et l’arabe.

M. Faruqi était également un critique reconnu. Il a publié plusieurs livres de commentaires, le plus célèbre étant son exploration en quatre volumes du poète moghol du XVIIIe siècle Mir Taqi Mir. Ce recueil, «Sher-e-Shor-Angez» («Verss de l'âme»), «a non seulement fait ressortir pourquoi Mir était si admiré par tous les poètes du passé, mais aussi nous a énormément informés sur la poétique du classique ourdou ghazal» – un style ancien de la poésie arabe – CM Naim, professeur émérite de l'Université de Chicago, a déclaré dans un courriel. «Fondamentalement, ces écrits ont instruit le lecteur dans la lecture de la poésie classique et de la fiction en prose avec un sens beaucoup plus riche de ce que ces auteurs précédents avaient tenté d'accomplir.

De plus en plus d’états détectent la variante du virus hautement contagieux.

Israël conclut un accord avec Pfizer pour un vaccin suffisant pour inoculer sa population adulte d’ici la fin du mois de mars. M. Faruqi a également sensibilisé Dastangoi, une forme d’art de la performance narrative qui aurait vu le jour au huitième siècle et qui a culminé avec la publication, au 19e siècle, de l’Amir Hamza Dastan, un récit en 46 volumes de l’aventurier Amir Hamza et ses nombreux exploits romantiques et héroïques. En 20 ans, M. Faruqi a minutieusement rassemblé et étudié chaque volume et publié plusieurs livres, inspirant son neveu Mahmood Farooqui à faire revivre l’art oublié. «Ce qu’il a réalisé en se plongeant si profondément dans le monde des Dastans et en traçant son chemin solitaire à travers cela», a écrit M. Farooqui dans un essai publié en 2019, «s’apparente à trouver tout un coffre de trésors sur un monticule qui avait été laissé à la poubelle par les autres spectateurs. Le livre de M. Faruqi, «Early Urdu Literary Culture and History», écrit en anglais et en ourdou et publié en 2001, a été décrit par des universitaires comme le meilleur compte rendu disponible de l’histoire de la langue et de la culture ourdou. Pour sa contribution à la littérature indienne, M. Faruqi a reçu deux distinctions majeures, le Sahitya Akademi Award en 1986 et le Saraswati Samman en 1996. Il a également reçu le Padma Shri, la quatrième plus haute distinction civile de l’Inde, en 2009. Shamsur Rahman Farooqi est né le 30 septembre 1935 à Pratapgarh, dans l’actuel Uttar Pradesh, un État du nord de l’Inde. Son père, Khalil ur Rahman Farooqi, était inspecteur adjoint des écoles et sa mère, Khatoon Farooqi, était une femme au foyer. La vie n’était pas facile à la maison; la nourriture était soigneusement rationnée entre Shamsur et ses 12 frères et sœurs. «Il aimait beaucoup le melon et aspirait à une tranche supplémentaire», Mme Farooqi, sa fille, m’a dit dans un souvenir sur Twitter, « mais a toujours été refusé. »

La famille déménageait fréquemment pour répondre aux exigences du travail de son père. Lecteur vorace, le jeune Shamsur passait chaque minute libre à lire des livres, parfois même en se rendant à l’école. Les œuvres de Thomas Hardy étaient particulièrement favorites. Lorsqu’il était en huitième année, il a lancé un magazine manuscrit pour enfants appelé Gulistan (Rose Garden), avec l’aide de sa sœur aînée. Il a commencé à écrire des histoires à l’adolescence et les a soumises à des magazines. Une fois que sa mère l’envoya chez un épicier, il découvrit, à sa grande joie, que l’épicier avait emballé les marchandises dans la page d’un magazine sur lequel son histoire était imprimée. Il a obtenu sa licence au Maharana Pratap College de Gorakhpur et sa maîtrise en anglais de l’Université d’Allahabad. Là, il a rencontré Jamila Hashmi, qui venait d’une riche famille libérale de propriétaires terriens et était l’une des rares étudiantes musulmanes à étudier pour une maîtrise. Les deux se sont mariés en 1955, peu de temps après que M. Faruqi ait obtenu son diplôme. M. Faruqi a enseigné la littérature anglaise pendant trois ans avant de postuler à un emploi dans la fonction publique. Il a rejoint le service postal indien en 1958 et a gravi les échelons avant de prendre sa retraite en tant que membre du conseil d’administration du Comité des postes et télégraphes. Il a publié son premier roman complet, l’historique «Kai Chaand The Sar-e-aasman» («Le miroir de la beauté»), en 2006, alors qu’il avait 70 ans. Situé à Delhi au XIXe siècle, il raconte l’histoire de Wazir Khanum, la mère du poète ourdou Daagh Dehlvi. Traduit en anglais par M. Faruqi en 2013, le livre a été largement plébiscité. Il était à mi-chemin de plusieurs projets de livres quand il a appris qu’il avait Covid-19 à la mi-novembre. Après sa sortie d’hôpital, il est resté avec sa fille Baran à New Delhi avant de rentrer chez lui.