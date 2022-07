Shamshera : Sanjay Dutt a crié à Ranbir Kapoor pour avoir fait Barfi ; lui a demandé : ‘Quel est ton prochain film alors ? Peda ou Laddu ?

Ranbir Kapoor revient sur le grand écran avec Shamshera aux côtés de Sanjay Dutt, quatre ans après avoir joué Sanjay Dutt dans son biopic Sanju. Lors d’un récent événement promotionnel, Ranbir a parlé de son lien avec Sanjay. Il a ensuite rappelé le moment où Sanjay lui avait crié dessus pour avoir fait de mauvais films comme Barfi, puis lui avait demandé si Peda ou Laddu seraient ses prochains films.

“Quand je travaillais chez Barfi et Rockstar, je m’entraînais dans sa salle de gym (celle de Sanjay). Il me disait : ‘Tu do saal se yahan gym kar raha hai. Par teri body kahan hai (Tu t’entraînes pendant ces deux dernières années, mais votre corps ne le montre pas) ? » Il me demandait aussi : ‘Tu abhi Barfi kar raha hai (En ce moment, tu fais Barfi). Quel est ton prochain film alors ? Peda ? Laddu ?'”, a déclaré Ranbir lors d’une conférence de presse.

Lorsque Ranbir travaillait sur Sanju, l’ADN avait rapporté qu’un Sanjay Dutt ivre avait insulté l’acteur de Rockstar pour ne pas être un homme macho. Après avoir abattu quelques chevilles lors d’une soirée toute la nuit à la résidence de Dutt, Sanjay a dit à Ranbir qu’il voulait produire un film avec lui appelé Laddu, après quoi ils feront des films comme Imarti, Jalebi puis Peda.

Alors que Ranbir était perplexe face à la réaction de Dutt, Sanjay a poursuivi sa diatribe : “J’ai regardé Barfi ! à la télévision récemment. Qu’est-ce qui t’a poussé à faire un film comme ça ? @#$^&* putain de merde, tu me joues dans le biopic de Sanjay Dutt . Je ne sais pas comment ils t’ont choisi. Tu devrais être un homme macho. Agir dans des films machos. Tu ne peux pas faire des films comme Barfi !. Tu devrais tenir des armes et faire des films d’action. Tu penses que des acteurs comme moi , Salman et Ajay auraient existé pendant tant d’années, si nous n’avions pas joué des personnages machos à l’écran ? Vous n’avez aucun lien avec les masses et c’est très important.”

Au cours du même événement Shamshera, Ranbir a déclaré que Sanjay était très heureux et fier de tout ce qu’il avait fait. “Mais il m’a toujours inspiré à faire des films d’une nature différente, et aussi des films qui parlent à un public plus large. Je suis tellement content d’avoir une figure paternelle comme Sanju Sir, qui me soutient et me motive constamment, m’inspire”, a-t-il ajouté.

À Shamshera, Ranbir sera vu dans son look déchiré avec un pack de six. Il joue le double rôle du personnage titulaire et de son fils Balli. Sanjay Dutt joue le rôle de Shuddh Singh qui est à la fois drôle et dangereux. L’histoire de Shamshera se déroule dans la ville fictive de Kaza, où une tribu de guerriers est emprisonnée, réduite en esclavage et torturée par un général autoritaire impitoyable nommé Shuddh Singh. Balli est un homme devenu esclave, un esclave devenu chef puis légende pour sa tribu. Il se bat sans relâche pour la liberté et la dignité de sa tribu. Réalisé par Karan Malhotra, Shamshera sortira en salles le 22 juillet.