Shamshera : Ranbir-Vaani et le réalisateur Karan parlent du budget du film, du box-office et plus encore

Shamshera, la vedette de Ranbir Kapoor et Vaani Kapoor, devrait sortir dans les salles de cinéma le 22 juillet. Réalisé par Karan Malhotra, Shamshera est financé par Aditya Chopra de YRF et le film devrait être réalisé avec un budget énorme. Apparemment réalisé avec un budget énorme de Rs 150 crore, Shamshera est l’un des films hindi les plus chers qui devrait séduire le public avec ses séquences d’action à indice d’octane élevé et son scénario stellaire. Il a la grande promesse d’un Ranbir Kapoor jamais vu auparavant, qui joue le double rôle de Balli et Shamshera dans le film. Sanjay Dutt joue l’ennemi juré de Ranbir dans cet énorme coup de casting et sa confrontation avec Ranbir sera quelque chose à surveiller car ils se poursuivront férocement sans pitié.

Récemment, chez DNA, nous avons rencontré les acteurs principaux du film, Ranbir Kapoor et Vaani Kapoor, ainsi que le réalisateur Karan Malhotra. Dans une conversation en roue libre avec nous, tous les trois – Ranbir, Vaani et Karan, ont parlé du budget énorme du film, de la pression exercée sur tout le monde lorsque le budget du film est énorme et de l’importance ou non des chiffres au box-office.

LIS: La star de Shamshera, Ranbir Kapoor, révèle si Alia Bhatt et lui laisseront les papas cliquer sur leur bébé à naître | Exclusif

Partageant son point de vue sur l’importance et l’importance des chiffres au box-office, Ranbir a déclaré à DNA : “C’est la chose la plus importante. Vous voyez, le box-office n’est pas seulement une question de chiffres et d’argent, il s’agit du nombre de personnes (audience) qui ont vu votre film. . Le cinéma est un média très coûteux et finalement, nous réalisons des films pour un public. Donc, quand nous disons des chiffres au box-office avant qu’il y ait Rs 100 crore club et Rs 300 crore club et maintenant des films pan-indiens … ce ne sont que des balises . mais, cela donne aussi une indication qu’un grand nombre de personnes ont vu votre film.”

Parlant du budget du film, Ranbir a ajouté: “En ce qui concerne le budget du film, d’un autre côté, je pense que le genre de film que Karan a réalisé, la vision, la grande échelle, il a été très contrôlé en ce qui concerne le budget. .” Il a ajouté: “Même moi, je pensais que le budget aurait été énorme, mais je pense que Karan a fait sa pré-production avec beaucoup de détails et le type de maison de production et le type de services qu’ils ont fournis pour faire ce film, c’était incroyable de voir que Shamshera était fait avec un tel budget.”

Karan, qui a secondé Ranbir, a ajouté ses deux cents et a déclaré: “Shamshera est un film cher à coup sûr et parce qu’il a tellement de variables, il aurait pu devenir incontrôlable très facilement, surtout quand vous faites un film d’action. L’action est quelque chose que vous ne pouvez pas prévoir, vous le planifiez sur cinq jours, cela dure dix ou quinze jours. Mais nous avions une équipe très intense et dévouée pour réaliser ce que nous devions faire dans le nombre de jours donné car chaque jour nous coûtait beaucoup.”

Karan a ajouté: “En dehors de cela, je voudrais mentionner mon producteur Aditya Chopra, car c’est un homme qui est un producteur très conscient et présent. Il n’y a pas un seul jour où il s’est approché de moi et m’a dit ‘Karan yeh nahi karte, yeh bahut mehenga hai, yeh sasta hai yah yeh trop ho jaega”. Il m’a donné tout ce dont j’avais besoin pour le film. Malgré cela, il l’a gardé sous contrôle pour son propre bien-être et le nôtre. Ce qui se passe est quand vous faites un gros film, il a déjà un gros budget, mais quand ça dépasse et échappe à votre contrôle, alors les récupérations du film au box-office commencent aussi à faire des ravages. C’est le genre de pression négative que vous exercez ‘t veux. Vous voulez la pression saine. ”

Vaani a également lancé dans un partage que le box-office compte pour elle comme tout le monde. Elle a déclaré que c’est une sorte de validation que le public accepte votre film. Cependant, elle a ajouté qu’elle avait également une vision différente à ce sujet. Elle a dit: “Parfois, j’ai l’impression que l’art est jugé et que les gens peuvent être un peu impitoyables.” Elle a ajouté qu ‘”il y a beaucoup d’esprits impressionnables et beaucoup de gens ne prennent pas ce risque pour aller voir un film et se faire un jugement par eux-mêmes. Ils se fient aux critiques et aux critiques. Donc, ce qui se passe, c’est que cela affecte aussi les chiffres du box-office et un film est sévèrement jugé.”

Vaani a mentionné que les critiques influencent l’esprit des gens et qu’une partie de la population construit des idées préconçues sur un film sans lui donner une chance. Cela, dit-elle, a un impact sur les chiffres du box-office. “Cela a à la fois un bon et un mauvais impact”, a déclaré Vaani.

L’histoire de Shamshera se déroule dans la ville fictive de Kaza, où une tribu de guerriers est emprisonnée, réduite en esclavage et torturée par un général autoritaire impitoyable Shuddh Singh, joué par Sanjay Dutt. C’est l’histoire d’un homme devenu esclave, un esclave devenu chef puis légende pour sa tribu. Il se bat sans relâche pour la liberté et la dignité de sa tribu. Il s’appelle Shamshera.

Réalisé par Karan Malhotra, ce spectacle d’action a été produit par Aditya Chopra et devrait sortir en hindi, tamoul et télougou le 22 juillet 2022.