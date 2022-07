Shamshera: Ranbir Kapoor, Sanjay Dutt, Vaani Kapoor starrer le temps d’exécution, la certification de censure et le nombre total de coupes RÉVÉLÉS

Des fusils flamboyants, des panoramas tentaculaires, des environs rustiques, des nuances granuleuses et Ranbir Kapoor et Sanjay Dutt se sont enfermés dans un intense jeu du chat et de la souris. La Remorque Shamshera était un hommage aussi approprié qu’on aurait pu l’espérer aux jours presque oubliés et glorieux de Bollywoodc’est dacoït dramségalement connus sous le nom de westerns au curry, rendus célèbres par Sunil Dutt et Dharmendra. La lutte d’avant l’indépendance donne FRJc’est Remorque Shamshera une saveur supplémentaire à savourer. Dans l’ensemble, celui-ci crie le divertissement sur grand écran. Outre Ranbir Kapoor et Sanjay Dutt, Shamshera aussi des étoiles Vaani Kapoor. Il est dirigé par Karan Malhotra de la Agneepath refaire la renommée.

Regardez la bande-annonce de Shamshera ci-dessous

Certification de censure Shamshera

Eh bien, Shamshera a maintenant traversé la mouture habituelle du conseil de censure, avec un peu plus d’une semaine avant sa sortie. Alors, quel genre de la censure la cote a le CBFC étant donné le rôle principal de Ranbir Kapoor, Sanjay Dutt et Vaani Kapoor et combien de coupes a-t-il obtenu? Eh bien, vous tous Fans de Ranbir Kapoor et Fans de Sanjay Dutt sera heureux d’apprendre que Censor Board of Film Certification dans Inde a accordé à la direction de Karan Malhotra un certificat de censure “UA”, et en plus de cela, pas une seule coupe n’a été demandée à la Yash Raj production.

Temps d’exécution de Shamshera

Conformément à la certification du conseil de censure, Shamshera a une durée totale de 158,43 minutes (2 heures, 38 minutes et 43 secondes), la première moitié comprenant 1 heure, 27 minutes et 12 secondes tandis que la seconde moitié a une durée de 1 heure , 11 minutes et 31 secondes. Ainsi, les fabricants nous promettent plus de 2 heures et demie de divertissement en croisant les doigts qu’ils livrent. La bande-annonce a l’air extrêmement bonne, très probablement jusqu’à présent la meilleure bande-annonce de Bollywood de 2022 jusqu’au film réel maintenant le 22 juillet. Le film marque aussi Ranbirrevient sur grand écran après 4 ans d’absence.