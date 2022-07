Shamshera : Ranbir Kapoor révèle la réaction d’Alia Bhatt à son dernier film

Après 4 ans, Ranbir Kapoor a sorti en salles Shamshera et tout le monde loue à quel point il est un acteur louable. Cependant, le film n’a pas réussi à impressionner le public et les critiques. Beaucoup prétendent que seule la performance de Ranbir Kapoor est la grâce salvatrice du film. Alors que les fans sont gaga de la performance de RK, l’acteur dans son interaction avec les médias a été interrogé sur la réaction de sa femme et de l’actrice de Bollywood Alia Bhatt au film. Ranbir a rougi et a dit : « Alia me Kal film Delhi. Utilisez bohot Pyaar dia hum sab ko. Elle a adoré le film. a vu le film hier et nous a donné beaucoup d’amour. Si ma femme est heureuse à la maison, je suis heureux).

Alia Bhatt fait la promotion de Shamshera de la manière la plus adorable

L’acteur est satisfait des critiques de sa femme qui est elle-même une grande interprète. Alia s’est même enracinée pour Shamshera le jour de la sortie en portant un sweat-shirt nommé “Kapoor” et n’est pas le public et les fans pour aller regarder le film. Tandis qu’Alia Bhatt, qui excite leur premier enfant, est occupée à promouvoir sa prochaine sortie Netflix Darlings. Le teaser du film montrait les différentes nuances d’Alia Bhatt en tant qu’actrice, la fille que tout le monde élève à chaque film.

Ranbir et Alia attendent la sortie de leur premier film ensemble

Ranbir Kapoor et Alia Bhatt seront pour la première fois vus ensemble à Brahmastra barré par Ayan Mukerji. Le couple a donné ses 5 ans à ce film, ils ont commencé le film en tant qu’inconnus et feront désormais la promotion en tant que mari et femme et bientôt parents. Pas étonnant que Brahmastra soit toujours le film le plus spécial pour le couple. Sur le plan professionnel, Ranbir se prépare maintenant pour son prochain film Animal de Sandeep Vanga avec Rashmika Mandanna et le prochain de Luv Ranjan avec Shraddha Kapoor. Wheel Alia Bhatt attend la sortie de son premier film hollywoodien Heart of Stone avec Gal Gadot et commencera bientôt le tournage de Jee Le Zaraa avec Priyanka Chopra et Katrina Kaif.