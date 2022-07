Shamshera : Le rôle de Vaani Kapoor similaire à celui de Katrina Kaif dans Thugs of Hindostan ? L’actrice de War brise le silence

Shamshera mettant en vedette Ranbir Kapoor, Vaani Kapooret Sanjay Dutt est l’un des films les plus attendus de l’année. Le film a créé un incroyable buzz de pré-sortie à cause de la bande-annonce et des chansons. Vaani a fait partie de quelques films, mais avec la sortie de Chandigarh Kare Aashiqui l’année dernière, elle a prouvé son courage en tant qu’actrice. Mais les internautes se demandent si son personnage dans Shamshera est similaire au rôle de Katrina Kaif, Suraiya, dans Thugs of Hindostan. Katrina avait à peine deux scènes et deux chansons dans le film, et ses fans en étaient très déçus.

Récemment, alors qu’elle parlait aux forums indiens, Vaani Kapoor a parlé de son personnage dans Shamshera comparé à Katrina dans Thugs of Hindostan. Elle a dit: “Non yaa, parce qu’il y a tellement de choses que vous avez vues dans la bande-annonce. On doit percevoir bien plus que ce que l’on peut comprendre de la bande-annonce ou de la chanson qui est sortie. Mais il y en a beaucoup. Il y a tout un un arc différent à mon personnage est tout ce que je peux dire et je peux dire avec conviction que c’est un film très différent.”

Elle a en outre déclaré qu’elle avait regardé TOH et qu’elle avait travaillé sur Shamshera, afin qu’elle puisse comprendre la différence et qu’il n’y ait aucune comparaison. Cependant, l’actrice a fait l’éloge de Katrina et a déclaré qu’elle était heureuse d’être comparée à elle. Mais, elle a souligné que son rôle est écrit différemment et que c’est une autre histoire.

Réalisé par Karan Malhotra, Shamshera devrait sortir le 22 juillet 2022. Le film a été retardé plusieurs fois en raison de la pandémie, mais après avoir regardé la bande-annonce, les cinéphiles s’attendent à ce que leur attente en vaille la peine.

Shamshera marquera également le retour de Ranbir sur grand écran après une interruption de quatre ans. L’acteur a été vu pour la dernière fois sur grand écran dans la sortie de 2018 Sanju qui était un blockbuster au box-office.