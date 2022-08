Shamshera: la star de Ranbir Kapoor-Vaani Kapoor est massivement trollée après la sortie d’OTT, les internautes soulignent une GROSSE gaffe [View Tweets]

Ranbir Kapoor et Vaani Kapoor vedette Shamshera est sorti en salles le 22 juillet 2022. Le buzz de pré-sortie du film était assez bon, mais le film n’a pas réussi à faire sa marque au box-office, et les critiques et le public n’en ont pas été impressionnés. Récemment, Shamshera a commencé à diffuser sur Amazon Prime Video, donc le public qui n’a pas regardé le film dans les salles a choisi de le regarder sur OTT. Cependant, le film est suivi pour une grosse gaffe que les créateurs y ont faite.

Dans une scène, où Ranbir Kapoor et Vaani Kapoor sont à cheval avec leur nouveau-né, le visage du bébé n’est pas visible. Dans une autre scène, Vaani fait de l’action et tient le bébé dans sa main qui est enveloppé dans un tissu. Elle a littéralement pressé le tissu, ce qui signifie que le bébé n’est pas là. Découvrez les tweets des internautes qui trollent mal le film

Le bébé de pire sur ce cliché, tout droit sorti d’un film d’horreur, n’a pas de visage ? #Shamshera https://t.co/rHzsqrgISR pic.twitter.com/ZTIgf2QFD8 T vert (@geetmh) 21 août 2022

Cette scène de #Shamshera se faire troller. Vaani est censée tenir un bébé mais il n’y a pas de bébé dans le tissu qu’elle tient. Énorme erreur de la part de l’équipe de montage du réalisateur et de l’équipe de production. pic.twitter.com/JGo00KwHW1 Nishad (@nishadwankhade) 24 juillet 2022

Toutes choses à part le bébé dans #Shamshera mannn, ASF mignon !! #Shamshera pic.twitter.com/hfjzxBwE8W UN KRISHNA SRIKAR (@AKRISHNASRIKAR) 21 août 2022

On s’attendait à ce que Shamshera réussisse bien au box-office. Cela a marqué le retour de Ranbir Kapoor après un intervalle de quatre ans, la bande-annonce et les chansons du film avaient reçu une bonne réponse, mais après avoir reçu des critiques négatives, le film n’a pas réussi à afficher une bonne croissance au box-office. La durée de vie du film collectée était de Rs. 42,48 crores.