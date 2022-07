Shamshera : Est-ce que Ranbir Kapoor et Sanjay Dutt vont battre ensemble la collection au box-office de Sanju ? Voici ce qu’il faudra

de Karan Malhotra Shamshera mettant en vedette Ranbir Kapoor, Sanjay Duttet Vaani Kapoor est l’un des films les plus attendus de l’année. La bande-annonce et les chansons du film ont retenu l’attention de tous. Mais maintenant, il sera intéressant de voir si le film pourra faire sa marque au box-office ou non. Cette année n’a pas été une grande année pour les films de Bollywood ; de nombreux films à gros budget n’ont même pas réussi à collecter un montant décent. Donc, maintenant tous les yeux sont tournés vers Brahmastra.

On s’attend à ce que Shamshera fasse une bonne ouverture au box-office. Les fans de Ranbir sont ravis de le regarder après une interruption de quatre ans. La dernière sortie de l’acteur était Sanju qui était un biopic sur Sanjay Dutt et il avait pris d’assaut le box-office.

Sanju avait pris une ouverture de Rs. 34,75 crores. Mais, après la pandémie, nous ne pouvons certainement pas nous attendre à ce genre d’ouverture pour Shamshera. Cependant, si le film reçoit de bonnes critiques et que le bouche à oreille est positif, on peut s’attendre à ce qu’il grandisse au box-office de jour en jour.

Fait intéressant, Sanju était un biopic sur Sanjay Dutt avec Ranbir Kapoor. Maintenant, Sanjay et Ranbir se sont réunis pour Shamshera. Alors, la question est de savoir si les deux acteurs ensemble pourront battre Sanju au guichet ? Eh bien, seul le temps nous le dira.

La collection à vie de Sanju était de 342,53 crores au box-office. Après la pandémie, aucun film n’a atteint la barre des 300 crores, et si Shamshera le fait, cela donnera sûrement un coup de pouce bien nécessaire à l’industrie cinématographique de Bollywood.

En parlant des cinq derniers films de Ranbir, alors que Sanju et Ae Dil Hai Mushkil ont été très populaires au box-office, Jagga Jasoos, Tamasha et Bombay Velvet n’ont pas réussi à se faire remarquer.