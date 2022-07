Shamshera : Du Look Test aux auditions, tout ce qu’il faut savoir sur le DOUBLE rôle de Ranbir Kapoor dans le film [watch video]

Sortie du film Shamshera de Ranbir Kapoor : Le film très attendu de Ranbir Kapoor, Shamshera, est sorti en salles aujourd’hui, c’est-à-dire le vendredi 22 juillet. L’actrice de Bollywood Vaani Kapoor sera également vue aux côtés de Ranbir Kapoor dans le film. Ce film reçoit un excellent accueil du public. En parlant du jeu d’acteur de Ranbir, il a fait un travail phénoménal dans le film. L’acteur avait travaillé dur pour être parfait pour le personnage qu’il devait jouer dans le film. Ce film est réalisé par Karan Malhotra. Outre Ranbir Kapoor et Vaani Kapoor, l’acteur de Bollywood Sanjay Dutt sera également vu dans le film et l’acteur a vraiment rendu justice à son personnage dans le film. Eh bien, la chose intéressante à propos du film est que Ranbir Kapoor sera vu dans un double rôle. Pendant les promotions, Ranbir a déclaré qu’il avait joué le rôle du père et du fils dans le film. Regardez la vidéo pour en apprendre plus.

Écrit par Devisha Keshri