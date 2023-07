Shamrock 0 – 1 Breidablik

Les Shamrock Rovers ont glissé vers une défaite 1-0 contre Breidablik lors du match aller de leur match de qualification du premier tour de la Ligue des champions au stade de Tallaght.

Les Islandais, qui ont disputé deux matches du tour préliminaire, ont pris un bon départ à Dublin alors qu’une tête de l’attaquant des îles Féroé Klaemint Olsen a contraint Leon Poehls à un arrêt de réaction intelligent.

Les Hoops se sont rapprochés lorsque Dylan Watts a tiré avant que le gardien de Breidablik, Anton Ari Einarsson, ne soit prêt à sauver Rory Gaffney.

Breidablik a pris les devants six minutes avant la mi-temps après un coup franc bien travaillé à environ 25 mètres. Le ballon a été roulé vers le défenseur Damir Muminovic, qui l’a tiré à travers le mur et passé Poehls dans le coin supérieur.

Les Rovers, qui ont atteint les phases de groupes de la Ligue de conférence Europa la saison dernière, ont cherché à revenir à égalité avant la pause alors que le tir de Gaffney a touché le filet latéral.

Image:

Le manager de Shamrock Rovers, Stephen Bradley, après sa défaite lors du premier tour de qualification aller de la Ligue des champions contre Breidablik





Après le redémarrage, l’effort de Watts depuis le bord de la surface de réparation a été annulé avant que le remplaçant des Rovers, Graham Burke, ne force Einarsson à effectuer un autre arrêt juste après l’heure de jeu.

Les champions de la Ligue d’Irlande ont continué à faire pression et se sont créés des occasions dans les phases finales lorsque Sean Kavanagh a vu sa demi-volée s’envoler avant que son but tardif ne soit bien sauvé.

L’équipe de Stephen Bradley a maintenant tout à faire si elle veut renverser le déficit la semaine prochaine en Islande et se qualifier pour un match nul au deuxième tour contre Copenhague.

Les autres matchs du premier tour de qualification de la Ligue des champions de mardi…

Banants Erevan 0-1 Zrinjski Mostar

Lincoln Red Imps1-2 Qarabag FK

VMFD Zalgiris 0-0 FC Struga

Hamrun Spartans 0-4 Maccabi Haïfa

Olimpija Ljubljana 2-1 Valmiera

Raków Czestochowa 1-0 FC Flora Tallinn

Ballkani 2-0 Ludogorets

KI Klaksvík 0-0 Ferencvaros

Partizani Tirane1-1 BATE Borisov

Quelles sont les dates clés de la saison 2023/24 ?

Le première ligue La saison débutera le week-end du 11 au 13 août et se terminera neuf mois plus tard, le 19 mai 2024.

Une pause des joueurs de mi-saison aura lieu entre le 14 et le 20 janvier et, afin de répondre au calendrier chargé de Noël et du Nouvel An, aucun tour de cette période n’aura lieu à moins de 48 heures l’un de l’autre.

Pendant ce temps, le Finale de la Coupe Carabao aura lieu le dimanche 25 février, la Finale de la Ligue Europa aura lieu à Dublin le 22 mai et la Finale de la Ligue des Champions se jouera au stade de Wembley le 1er juin.