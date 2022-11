Shampooing rappelé en raison d’un risque de cancer. Vérifiez vos armoires pour ces 6 marques

Si vous êtes un fervent utilisateur de shampoing sec, vous voudrez examiner de près votre produit avant de le vaporiser dans vos cheveux. Unilever a volontairement rappelé plusieurs shampoings secs en raison de niveaux potentiellement élevés de benzène, un agent cancérigène pour l’homme, selon une annonce publiée par la Food and Drug Administration américaine en octobre. L’entreprise de biens de consommation a émis le rappel après qu’une enquête interne a identifié le propulseur dans les bombes aérosols comme étant la source de la contamination et a travaillé avec les fournisseurs pour résoudre le problème.

La produits rappelés comprennent les aérosols de shampooing sec Dove, Nexxus, Suave, TIGI (Rockaholic et Bed Head) et Tresemmé produits avant octobre 2021. Les produits ont été distribués à travers les États-Unis et les détaillants ont été avisés de retirer les shampooings de leurs étagères.

Le benzène est un produit chimique qui peut causer le cancer chez l’homme. Une exposition à long terme à des niveaux élevés de benzène peut entraîner des cancers tels que la leucémie et le cancer des organes hématopoïétiques, selon les Centers for Disease Control and Prevention. En plus des aérosols, le produit chimique se trouve souvent dans les produits ménagers courants comme les détergents, les peintures, la cire pour meubles et les colles, et l’exposition peut se produire par la peau, par voie orale ou par inhalation.

“Sur la base d’une évaluation indépendante des risques pour la santé, l’exposition quotidienne au benzène dans les produits rappelés aux niveaux détectés lors des tests ne devrait pas entraîner de conséquences néfastes pour la santé”, a déclaré la société dans son communiqué. “Unilever US rappelle ces produits par excès de prudence. Unilever n’a reçu aucun rapport d’événements indésirables à ce jour concernant ce rappel.”

Le benzène a récemment été associé à des rappels pour d’autres produits de soins personnels Comme crèmes solaires, déodorants en aérosol et désinfectant pour les mains des enfants.

Valisure, un laboratoire d’essais indépendant basé dans le Connecticut qui a déjà détecté du benzène dans divers produits de consommation, a déposé une pétition citoyenne auprès de la FDA lundi et a publié un communiqué de presse disant qu’il a détecté le cancérigène dans 70% des échantillons de shampooing sec qu’il a testés, provenant de plusieurs sociétés. La pétition de Valisure ne répertorie aucun produit de shampoing sec où il est “au courant des efforts actifs du fabricant pour lutter contre la contamination par le benzène dans les produits concernés”, y compris ceux rappelés par Unilever.

Une pétition citoyenne est un moyen par lequel un individu ou une organisation peut demander des modifications aux réglementations sanitaires de la FDA. Entre autres choses, la pétition de Valisure demande à l’agence de demander des rappels pour les produits répertoriés et de revoir et mettre à jour les réglementations et les directives relatives à l’utilisation d’impuretés comme le benzène dans les produits cosmétiques grand public.

Parmi les échantillons que Valisure a testés et inclus dans la pétition, certains contenaient potentiellement des niveaux de benzène aussi élevés que 170 fois la limite de concentration de la FDA de deux parties par million, a indiqué le laboratoire.

“La détection de niveaux élevés de benzène dans les shampoings secs devrait être très préoccupante, car ces produits sont probablement utilisés à l’intérieur, où le benzène peut persister et être inhalé pendant de longues périodes”, a déclaré le PDG de Valisure, David Light, dans le communiqué. “Ces problèmes et d’autres identifiés par Valisure, y compris la détection de benzène dans les sprays corporels, les désinfectants pour les mains et les produits de protection solaire, soulignent fortement l’importance des tests indépendants et leur besoin d’être mieux intégrés dans une chaîne d’approvisionnement mondiale de plus en plus complexe et vulnérable.”

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.