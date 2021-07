Shamita Shetty soutient sa sœur Shilpa Shetty lors de l’arrestation de Raj Kundra

Avec son mari, l’homme d’affaires Raj Kundra, embourbé dans une affaire de trafic de pornographie, Shilpa Shetty a fait preuve de courage et a fait un discours fervent pour son film, « Hungama 2 ». De toute évidence, elle ne veut pas que la controverse brûle les perspectives du film.

L’actrice s’est rendue sur Instagram pour exhorter les internautes à regarder le film, qui est sorti en numérique vendredi. Elle a déclaré que « Hungama 2 » était le résultat des « efforts incessants de toute une équipe » et que le film « ne devrait pas souffrir ».

Le film a Paresh Rawal et Shetty jouant les personnages principaux.

« Je crois aux enseignements du yoga et je les pratique. Le seul endroit où la vie existe est le moment présent, MAINTENANT », a déclaré l’actrice dans son post Instagram. « Hungama 2 implique les efforts incessants de toute une équipe qui a travaillé très dur pour faire un bon film, et le film ne devrait pas souffrir ? jamais ! » Shetty a ajouté. Invitant ses abonnés Instagram à regarder son film, l’actrice a ajouté en utilisant un emoji mains jointes : « Alors aujourd’hui, je vous demande à tous de regarder Hungama 2 avec vos familles pour vous faire sourire et pour le bien de chaque personne attachée à le film. »

Peu de temps après, la sœur cadette de Shilpa, Shamita Shetty, a apporté son soutien et a republié sa publication sur Instagram invitant les fans à regarder « Hungama 2 » et a écrit à ses côtés : « Tous douez mon chéri Munki pour la sortie de votre film Hungama après 14 ans que je connais Uve a fait beaucoup d’efforts dans celui-ci.. toute l’équipe a !.. je t’aime et avec toi TOUJOURS Uve traversé beaucoup de hauts et de bas dans la vie et une chose que je sais avec certitude.. Uve est sorti plus fort!… ça aussi passera ma chérie. Bonne chance à toute l’équipe de #hungama2. »

Jetez un œil au post de Shamita ici :

Pendant ce temps, un tribunal de Mumbai a envoyé vendredi Raj Kundra et son associé Ryan Thorpe en garde à vue jusqu’au 27 juillet dans le cadre d’une affaire liée à la production de films pornographiques.

La police de Mumbai a déclaré à la Cour qu’elle soupçonnait que l’argent gagné grâce à la pornographie avait été utilisé pour des paris en ligne.

« C’est pourquoi les transactions entre le compte bancaire Yes de Raj Kundra et le compte United Bank of Africa doivent faire l’objet d’une enquête », a déclaré la police de Mumbai à la Cour.

Raj Kundra a été arrêté par la police de Mumbai pour avoir prétendument créé des films pornographiques et les avoir publiés via certaines applications mobiles lundi soir (19 juillet).

La police de Mumbai a informé mardi que la cellule des biens de sa branche criminelle avait jusqu’à présent arrêté un total de 11 personnes, dont Kundra pour leur implication présumée dans le crime.

« Il semble être le principal conspirateur. Nous avons suffisamment de preuves à ce sujet », a déclaré le commissaire de police de Mumbai, Hemant Nagrale. L’affaire a été enregistrée auprès de la Crime Branch Mumbai en février 2021 concernant la création de films pornographiques et l’utilisation d’applications.